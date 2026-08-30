Široko izvještavanje o poruci Vrhovnog vođe u arapskim medijima

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Ceremonija zatvaranja 40. Međunarodne konferencije o islamskom jedinstvu započela je jutros (nedjelja) čitanjem poruke Vrhovnog vođe Islamske revolucije i održavanjem specijaliziranog sastanka i grupe govora međunarodnih gostiju, u dvorani Quds Centralne biblioteke Svetog harema Razavi. Poruka Vrhovnog vođe revolucije široko je odražena u uglednim arapskim medijima.



Mreža Al-Manar: Istovremeno objavljivanje najnovijih vijesti i poruke Vrhovnog vođe



Istovremenim objavljivanjem nekoliko najnovijih vijesti, mreža Al-Manar objavila je dijelove poruke Vrhovnog vođe revolucije i naglasila neophodnost muslimanskog jedinstva i suočavanja sa zajedničkim neprijateljima.



Al-Mayadeen: Jedinstvo je glavni uvjet za suočavanje s neprijateljima

Vijesti Al-Mayadeena također su objavile dijelove poruke Vrhovnog vođe revolucije objavljujući video čitanja poruke Vrhovnog vođe revolucije na 40. konferenciji jedinstva i napisale: Vođa revolucije i Islamske Republike Iran naglasio je da su cionisti i Amerikanci neprijatelji svih muslimana i jedinstvo je glavni uvjet za suočavanje s njima i odbranu islamskog ummeta.

Arabi 21: Iran je bliži pobjedi nego ikad

Vijesti Arabi 21 također su objavile dijelove poruke Vrhovnog vođe revolucije u vijestima i citirale Vođu koji je rekao: Iran je bliži pobjedi nego ikad u ratu protiv Sjedinjenih Država i izraelskih okupatora. U drugom dijelu vijesti navodi se da je ajetullah Hamenei u poruci povodom Sedmice jedinstva u Iranu rekao: Islamski svijet prolazi kroz sudbonosnu fazu i muslimani su sposobni igrati efikasnu i historijsku ulogu.

Al-Quds Al-Arabi: Poziv na prepoznavanje pravog neprijatelja

Transregionalne novine Al-Quds Al-Arabi su u izvještaju citirajući Reuters napisale: Vrhovni vođa Irana pozvao je vladare zemalja Perzijskog zaljeva da prepoznaju pravog neprijatelja, shvate njegove projekte i suoče se s njim danas, u nedjelju, u pisanoj poruci povodom rođendana Poslanika (s.a.v.s.).

Rai al-Youm: Rješenje problema ummeta leži u jedinstvu riječi

O poruci su pisale i novine Rai al-Youm: U pisanoj poruci danas, u nedjelju, vođa Islamske Republike pozvao je islamske zemlje u regiji da se ujedine u riječi protiv Sjedinjenih Država i Izraela nakon šest mjeseci rata na Bliskom istoku. Vijest se nastavlja citirajući Vrhovnog vođu Revolucije da rješenje problema islamske nacije leži u jedinstvu riječi, iskrenosti i saradnji u cilju dobra i ljubaznosti.

Al-Ahed Lebanon i Al-Masirah Jemen: Poruka Vođe Revolucije je "putokaz" za osovinu otpora

Mediji poput Al-Ahed Lebanon i Al-Masirah Jemen protumačili su poruku Vođe Revolucije kao "putokaz" za osovinu otpora. Ovi mediji fokusirali su se ne samo na ujedinjujuće dijelove poruke, već i na agresivne dijelove i njegova eksplicitna upozorenja onima koji normalizuju odnose sa cionističkim režimom. Isticanjem fraza o "zajedničkom neprijatelju", ovi mediji pokušali su uvesti diskurs otpora kao jedinog načina da se islamske zemlje spase od zapadnih intervencija.

Nadalje, mediji poput Al-Arabi Al-Jadeed (sa sjedištem u Londonu) i Al-Khalij Online su objavili poruku s pristupom vijesti i analizom odnosa snaga. Ovi mediji pokušali su analizirati poruku u kontekstu regionalnih dešavanja (posebno nakon dešavanja u Gazi). Iz perspektive ovih medija, poziv na jedinstvo od strane Vođe Revolucije bio je poruka za promjenu sigurnosnih jednačina u Perzijskom zaljevu.