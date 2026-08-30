Više od 7.250 ljudi spašeno iz ruševina u Trećem nametnutom ratu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Pir Hossein Kolivand, odajući počast šehidima vlade i pozivajući se na podudarnost ovih dana s rođenjem Časnog Poslanika (s.a.v.a) i Imama Džafera Sadika (a.s), naveo je tri koncepta "službe, odgovornosti i milosrđa" među najvažnijim porukama ovih prilika i rekao: Šehidi Rajai i Bahonar naučili su nas da period odgovornosti može biti kratak, ali da se može ostati vječan kroz službu, poštenje, ljubav prema narodu i žrtvu.

Govoreći o učinku spasilaca tokom nedavnih incidenata i rata, čelnik Društva Crvenog polumjeseca rekao je: "U ovih 40 dana, više od 7.250 ljudi je spašeno živo iz ruševina, a pored spasilačkih operacija, spasioci su bili prisutni i u istrazi i prenosu tijela žrtava incidenata."

Dodao je: „U mnogim incidentima, spasioci Crvenog polumjeseca stigli su na mjesto incidenta za manje od četiri minute i nisu napuštali teren u najtežim uslovima, pod bombardovanjem i raketnim napadima.“

Hvaleći mlade Crvenog polumjeseca, Kolivand je istakao: „Uprkos izlaganju opasnosti, mladi spasioci su bez straha izlazili na teren i pokušavali spasiti živote ljudi.“

Naglašavajući odgovornost ovog društva na međunarodnoj sceni, čelnik Društva Crvenog polumjeseca je rekao: „Humanitarna neutralnost“ ne znači ravnodušnost i Crveni polumjesec ne može ostati nijem pred ratnim zločinima i kršenjem humanitarnih prava.

Najavio je međunarodne napore Društva Crvenog polumjeseca da brani prava žrtava rata i izjavio: „Dokumenti vezani za štetu nanesenu medicinskim centrima, centrima za pomoć i humanitarnoj infrastrukturi podneseni su međunarodnim institucijama, a zahtjevi u tom pogledu će se nastaviti.“

Kolivand je također istakao dvostruku odgovornost Društva Crvenog polumjeseca i izjavio: „Naša dužnost unutar zemlje je da spašavamo ljudske živote, smanjujemo patnju i budemo s ljudima, a na međunarodnoj sceni moramo braniti i zahtijevati humanitarna prava i prava žrtava.“

Govoreći o mjestu Isfahana u historiji islamskog Irana, priznao je: „Isfahan nije poznat samo po svojoj kulturi, umjetnosti i civilizaciji, već su i vjera, žrtva, otpor i predanost ljudi ovog grada ovjekovječeni u historiji.“

Govoreći o teškim uslovima Isfahana tokom nedavnih događaja, čelnik Društva Crvenog polumjeseca pohvalio je ljude, menadžere i humanitarne radnike provincije za njihov otpor, hrabrost i prisustvo na terenu.

Kolivand je također naglasio: Kada nosimo uniformu Crvenog polumjeseca, više nema razlike među ljudima u pogledu religije, vjeroispovijesti, dobi, spola ili finansijskog statusa; naš kriterij je humanost i spašavanje ljudskih života.

Zaključno je naglasio da "crvena linija Crvenog polumjeseca spašava ljudske živote" i napomenuo: Put Crvenog polumjeseca je put služenja, a spasioci ove grupe bit će uz ljude u teškim i sretnim danima.