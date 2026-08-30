Jemen neće popustiti pod pritiskom i nastavit će se boriti

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ministarstvo vanjskih poslova jemenske vlade u Sani objavilo je u saopštenju: Ono što se naziva humanitarnim organizacijama aktivnim u Jemenu protivi se uvozu lijekova u Jemen pod pritiskom saudijskog režima.

U saopštenju se navodi: U proteklih 12 godina, saudijski režim je koristio humanitarni dosije kao polugu pritiska putem institucija s humanitarnom misijom; ova ponašanja pokazuju obim kršenja prava jemenskog naroda od strane saudijskog režima i njegovih agenata.

U saopštenju se navodi: Jemen nikada neće popustiti ni pod kakvim pritiskom i nastavit će se boriti dok ne povrati svoja legitimna prava.

Jemensko ministarstvo vanjskih poslova u Sani je ranije u saopštenju naglasilo potrebu nastavka jednačine "opsade protiv opsade".

Ministarstvo je naglasilo: Kada je jemenski narod usvojio jednačinu "opsade protiv opsade", Saudijska Arabija je pribjegla eskalaciji mjera i mobilizirala snage pod svojom komandom širom okupiranih jemenskih teritorija. Ova akcija predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti, zdravlju i stabilnosti Jemena, te su se iz tog razloga jemenske oružane snage s tim pozabavile na odgovarajući način.

Ministarstvo je dodalo: Saudijski režim mora dobro shvatiti da nema drugog izbora nego da ukine opsadu Jemena, okonča kampanje i obezbijedi osnovu za jemenski narod da koristi svoje resurse, a saudijski režim će se suočiti s recipročnim odgovorom ako nastavi eskalirati tenzije.