Brigade Sayyid al-Shuhada objavile svoje uslove za ograničenje oružja u Iraku

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Brigade Sayyid al-Shuhada, jedna od grupa povezanih s iračkim islamskim otporom, objavile su u izjavi svoj stav o dosijeu o oružju otpora i pitanju iračkog suvereniteta, naglašavajući da je glavni cilj ovog stava postizanje nezavisnog Iraka s punim suverenitetom.

U svojoj izjavi, grupa, odajući počast šehidima koji su poginuli braneći svoju vjeru, zemlju, dostojanstvo, suverenitet i principe, objavila je da je prilikom ispitivanja dosijea o oružju otpora uzela u obzir vrhovne interese Iraka, postojeće prijetnje i regionalni razvoj.

Brigade Sayyid al-Shohada naglasile su da su u literaturi o otporu država i dostojanstvo religije i mezheba temeljni principi, te da naoružane grupe, bilo službene ili snage koje su formirane kao rezultat postojećih uvjeta i prijetnji, imaju sporednu ulogu u odbrani ideološkog i nacionalnog postojanja.

Grupa je dodala da nošenje oružja radi suočavanja s prijetnjama nije nerazumna akcija, već rezultat stvarnih uslova i potreba, te da ako te potrebe nestanu, potreba za oružjem će također prestati; međutim, ako se prijetnje vrate, ova potreba bi se mogla ponovo uspostaviti.

Brigade Sayyid al-Shohada su objavile da nivo njihove podrške procesu organizacije oružja zavisi od implementacije 10 uslova.

U svom prvom uslovu, grupa je zahtijevala povlačenje američkih snaga s iračkog tla, voda i zračnog prostora, prekid njihovog prisustva pod bilo kojim izgovorom i sprječavanje korištenja iračkog zračnog prostora za napad na druge zemlje, posebno susjedne zemlje.

Grupa je zahtijevala odobrenje zakona za Narodne mobilizacijske snage kao drugi uslov; zakon koji garantuje prava njenih snaga, šehida i ranjenika, čuva njihovo dostojanstvo i status, te organizira njihove aktivnosti.

Prema izjavi, kao treći uslov, savezne sigurnosne snage moraju imati potpuni suverenitet nad svim regijama Iraka, od sjevera do juga i u kopnenom, morskom i zračnom području.

U svom sljedećem uslovu, Brigade Sayyid al-Shuhada zahtijevale su jačanje iračkih sistema protivvazdušne odbrane naprednom opremom; sistemima koji moraju djelovati pod isključivom odlukom Iraka i biti sposobni suprotstaviti se svakom napadu na suverenitet zemlje.

Grupa je također zahtijevala potpuno povlačenje snaga Radničke partije Kurdistana (PKK) sa iračke teritorije kako bi se eliminisali razlozi i izgovori za turske napade na iračku teritoriju.

U svom šestom uslovu, Kataeb Sayyid al-Shuhada je također zahtijevala povlačenje turskih trupa stacioniranih na sjeveru Iraka i njihov povratak na turske granice.

Grupa je dalje naglasila da kontrola iračkih granica u Kurdistanskoj regiji treba biti u rukama iračke vojske i da upravljanje svim graničnim prijelazima treba predati saveznoj vladi.

U svom osmom uslovu, Kataeb Sayyid al-Shuhada zahtijevala je povlačenje grupa koje se protive Islamskoj Republici Iran sa njihovih lokacija na sjeveru Iraka kako se tlo zemlje ne bi koristilo za kopnene napade na susjedne zemlje.

Grupa je također zahtijevala kraj iračke zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država za svoje finansijske i ekonomske odluke, te je smatrala da je to u skladu sa sloganom "Irak mora imati vlastitu vlast".

Brigade Sayyid al-Shuhada je također zahtijevala kraj onoga što su nazvali "koalicijom sa Sjedinjenim Američkim Državama" u iračkom političkom odlučivanju i prestanak aktivnosti "specijalnog izaslanika SAD-a za Irak" kao svoj deseti uvjet.

Na kraju svoje izjave, Brigade Sayyid al-Shuhada su naglasile da smatraju provedbu ovih uvjeta zahtjevom svog stava o organiziranju oružja otpora i da su ga pokrenule u okviru napora za postizanje punog suvereniteta i nezavisnosti donošenja odluka u Iraku.

Ova izjava je izdata nakon što je iračka vlada stavila plan monopolizacije oružja u rukama vlade na vrh svojih prioriteta i postavila septembar 2026. kao rok za isporuku oružja.