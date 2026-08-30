Washington sankcionisao filijale Banke Egipta u UAE zbog finansijske saradnje s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - američki zvaničnik objavio je da Ministarstvo trezora ove zemlje planira da prekine aktivnosti Banke Egipta, druge po veličini banke u Egiptu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima iz američkog finansijskog sistema.

Američko ministarstvo finansija je u saopćenju objavilo da je ova akcija poduzeta u kontekstu intenziviranja ekonomskog pritiska Washingtona na Teheran. Sprovođenje ove odluke će praktično ograničiti upotrebu američkih dolara od strane filijala Banke Egipta u UAE u dnevnim transakcijama.

Američki ministar finansija Scott Bessant, braneći ovu odluku, tvrdi da je Washington ranije upozoravao da će subjekti koji omogućavaju transakcije u vezi s Iranom izgubiti pristup dolaru i globalnom finansijskom sistemu.

On je također optužio Banku da kontinuirano podržava Iran.

Ova akcija se odvija u situaciji kada je američka vlada posljednjih mjeseci povećala oštrinu ekonomskih sankcija Iranu i zaprijetila da će ciljati treće zemlje i institucije koje imaju ekonomsku saradnju s Teheranom.

Američki zvaničnici su izjavili da je svrha ove politike povećanje ekonomskog pritiska na Iran.

Donald Trump je također najavio početak, kako je rekao, "najteže ekonomske operacije" protiv Irana i opisao politiku Washingtona kao "ekonomski rat i izolaciju bez presedana".

S druge strane, iranski zvaničnici su naglasili da američka politika maksimalnog pritiska neće postići svoje ciljeve.

Ovakvi događaji se dešavaju dok su odnosi između Teherana i Washingtona pogođeni vojnim sukobom, sankcijama i sporovima oko sigurnosti i prometa brodova u Hormuškom moreuzu posljednjih mjeseci što je također uticalo na regionalnu trgovinu i globalne lance snabdijevanja.