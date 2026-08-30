Mančesterski muslimani pozivaju na finansiranje sigurnosti džamija nakon prijetnji smrću

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jedno muslimansko udruženje u Britaniji pozvalo je na hitnu dodjelu vladinih sredstava kako bi se osigurala sigurnost džamija u zemlji. Ovaj zahtjev uslijedio je nakon što je muškarac u Mančesteru osuđen na zatvorsku kaznu zbog slanja prijetnji smrću dvjema džamijama.

Prema izvještaju britanske novinske mreže ITV, Gabriel Levy iz Wakefielda osuđen je na dvije godine zatvora zbog dva anonimna, islamofobna telefonska poziva džamiji Al-Sunnah i džamiji Iqra u Manchesteru u oktobru 2025. godine.

Teror u telefonskom pozivu

Levi je koristio skriveni telefonski broj da jednom od pozivalaca kaže: "Dolazim u tvoju džamiju i ubit ću te."

Tvrdio je da je napad bio odgovor na napad na sinagogu Heaton Park, koji se dogodio dva dana nakon što je terorist ubio dva jevrejska vjernika tokom vjerskog praznika Jom Kipur.

Hitni apel za finansiranje sigurnosti džamija

Udruženje islamskih organizacija Manchestera sada poziva britansku vladu da hitno osigura finansiranje sigurnosti džamija kako bi se zaštitili vjernici.

Apel dolazi u trenutku kada je mržnja protiv muslimana u zemlji dostigla najviši nivo ikada zabilježen, s prosjekom od jedne džamije u Velikoj Britaniji koja je meta napada svakih pet dana, prema podacima Muslimanske fondacije Britanije.

Sudska vlast naglašava ozbiljnost prijetnji smrću

Udruženje islamskih organizacija Manchestera pohvalilo je reakciju organa za provođenje zakona i pravosuđa na ovaj slučaj i pozvalo se na izjave glavnog tužioca nakon sudske presude.

Nakon što je objavio ishod slučaja, glavni tužilac je izjavio: "Prijetnje smrću u bilo kojem obliku imaju ozbiljan utjecaj na ljude kojima su namijenjene i cijenimo žrtve ovog slučaja koje su prijavile ove prijetnje.

Dodao je: Izricanje ove presude pokazuje da će se prijetnja smrću i islamofobni zločini iz mržnje uvijek tretirati s najvećom ozbiljnošću.

Niko ne smije biti meta napada zbog svoje religije ili identiteta

Kao odgovor na slučaj, Udruženje islamskih organizacija Manchestera naglasilo je da niko ne smije biti meta napada zbog svoje religije ili identiteta.

Udruženje je upozorilo da prijetnje bogomolji ne utiču samo na one koji su prisutni na tom mjestu, već utiču i na stotine, a ponekad i hiljade ljudi koji jednostavno žele da se mole u sigurnosti i miru.

Prethodna historija napada na džamije u Manchesteru

Udruženje islamskih organizacija Manchestera saopštilo je da su Centralna džamija u Manchesteru, džamija Elaf i džamija Nusfat bile meta napada posljednjih godina, a porodična kuća imama u Boltonu također je bila meta podmetanja požara.

S islamofobnim napadima treba se ozbiljnije pozabaviti

Udruženje sada poziva na islamofobne napade da se s napadima postupa s ozbiljnošću koju zaslužuju i poziva vladu Ujedinjenog Kraljevstva da hitno izdvoji namjenski budžet za sigurnost džamija.

Udruženje islamskih organizacija Manchestera također je izrazilo zabrinutost zbog načina na koji se prijetnje izvještavaju u medijima, dovodeći u pitanje da li se prijetnjama protiv muslimanskih zajednica pridaje isti nivo važnosti i ozbiljnosti u medijima kao i prijetnjama protiv drugih vjerskih grupa.

Naglašavanje solidarnosti zajednice u Manchesteru

Udruženje je ponovilo da Manchester ima ponosnu historiju raznolikih zajednica koje stoje zajedno i reklo je da će nastaviti raditi na osiguravanju sigurnosti i dostojanstva pojedinaca.

Udruženje islamskih organizacija Manchestera također je reklo da bi pozdravilo sastanak s relevantnim vlastima i tijelima kako bi se riješili postojeći sigurnosni problemi.

40 miliona funti dodijeljeno za sigurnost džamija

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je do 40 miliona funti dodijeljeno putem Programa sigurnosti džamija za provedbu mjera kao što su postavljanje CCTV kamera, alarmnih sistema i zapošljavanje sigurnosnih snaga.

Organizacije koje ispunjavaju uslove, uključujući džamije, islamske škole i muslimanske društvene centre, mogu se prijaviti za ovo finansiranje na kontinuiranoj osnovi i direktno putem Ministarstva unutrašnjih poslova.