Islamske zemlje trebaju prepoznati prave neprijatelje i ujediniti se

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom;

Čestitam dane rođenja blagoslovljene svjetlosti, najčasnijeg stvorenja, blistave svjetiljke, Božijeg izabranika, grada znanja, milosti svjetovima, Časnog Poslanika islama, s.a.v.a, i njegovog čistog potomka, Božijeg dokaza, Imama Džafera Sadika, a.s, časnoj iranskoj naciji i velikom islamskom ummetu.

Otkako je svjetlost Božijeg Poslanika, s.a.v.a, izašlo u Mekki, horizonti sreće čovječanstva, koja je uslovljena potpunim robovanjem i pokoravanjem Uzvišenoj Istini, dž.š, dobila je drugačiji sjaj; duše poslanika, Božijih meleka i evlija, utonule su u sreću, a šejtani od ljudi i džina pogođeni bijesom, zavidnošću i tugom. Jer, najbolje Božije stvorenje na cijelom nepreglednom svijetu stvaranja dolazilo je na ovaj svijet i uskoro, poslanstvom i pečatom poslanstva i s Časnim Kur’anom u ruci i misijom sveobuhvatne upute čovjeka koračalo da usmjeri veliku karavanu čovječanstva prema robovanju Bogu i usavršavanju prema Bogu. Njegov život i životi njegovih bezgriješnih nasljednika su lekcije o učenju i robovanju, spoznaji i ljubavi, uvjerenju i borbi, lijepom ličnom i društvenom životu i ponašanju, lekcije o povjerenju i iskrenosti, dostojanstvu i plemenitosti, nauci i djelovanju, milosti i odlučnosti, pravdi i pravičnosti, jedinstvu i bratstvu. Sve što se te lekcije nauče bolje i sprovedu u djelo, čovjek može lakše stići do vrhunaca sreće. Smatramo da čista duša Poslanikova, s.a.v.a, i čiste duše njegovih nasljednika, neka je Božiji mir i blagoslov na sve njih, uvijek brinu i ljubazno upućuju muslimane i islamsko društvo. Kada djeca tog brižnog i plemenitog oca počine grešku, njegova duša pati, a kad god muslimani djeluju prema njegovim poukama i naredbama, njegovo blagoslovljeno srce se obraduje.

Sada su islam i njegovi sljedbenici prošli teške i složene periode i prevazišli brojne uspone i padove od početka islama i stigli do sudbonosne i odlučujuće faze. Danas muslimani mogu odigrati veoma uticajnu i historijsku ulogu. Danas je dana kada se horizont konačne pobjede Istine nad laži, islama nad nevjerstvom približio stvarnosti mnogo više nego u svim proteklim periodima.

Prvi uslov za to je jedinstvo muslimana. Ujedinjenost muslimana naspram svjetskog nevjerstva je kur’anska strategija i temeljna pouka čistog islama Muhammeda, s.a.v.a, a ne površno i prolazno pitanje. Jedinstvo znači da na javnom nivou islamskih društava okosnica i temelj budu zajedničke tačke među svima. Naravno, postoje nastojanja da se uz argumentaciju i poštivanje bratstva i zajedništva, i na osnovu zaključaka iz kur’anskih pouka, u potpunom miru i prijateljstvu, tačke razilaženja pretvore u tačke sličnosti.

Ono što je jasno je da svi muslimani u islamskim društvima u suočavanju sa svjetskim nevjerstvom moraju za okosnicu svog mišljenja, govora i djelovanja uzeti kur’anski princip strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; i tako se postiže islamsko jedinstvo i zajedništvo. Kad god se jedan od ta dijela ove nebeske poruke odstrani iz prakse muslimana, i oni će se udaljiti od položaja časti koji su s pravom stekli u gradu islama, a od ovog pravila nema ostupanja.

Ovo pravilo je jedan od principa i temeljnih poruka Islamske revolucije. Obilježavanje prve Sedmice jedinstva upriličeno je na zimu 1978.god. u vremenu borbe protiv nepravednog Pahlavi režima, kada je veliki iranski vođa šehid Hamenei u godinama svog progonstva u Iranšahru iznio tu ideju, a šiije i sunije je objeručke prihvatile. Uskoro, nakon pobjede Islamske revolucije, na ideju osnivača Islamske Republike, Imama Homeinija, Sedmica jedinstva je službeno uvrštena u kalendar. Božijom milošću, pitanje jedinstva među muslimanima ima uspješan primjer u iranskoj naciji, a neprijateljske spletke nisu imale mnogo pogubnog uticaja na njega.

Ali, jasno je da su zlonamjernici uvijek u zasjedi protiv te velike blagodati. Ono što im daje nadu je isticanje razlika. Iako su razlike u vjeri i mezhebu važna meta neprijatelja islama i u njih polaže veliku nadu, ipak se neće zadovoljiti samo njima i trudi se da brojne razlike u rasi, kulturi, društvu, ekonomiji, politici i geografiji pretvori u izgovor za stvaranje razdora među muslimanskim narodom u Iranu i u bilo kojoj drugoj islamskoj zemlji kako bi svjedočio cijepanju islamskog ummeta i razilaženju njegovih snaga i u prigodnoj prilici ostvario svoju prevlast nad njima. Naredba Časnog Kur’ana u takvim slučajevima spominje se u ajetu: i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi,

Prema tome, ako neko, na bilo kojem položaju, provede ono što dovodi do razdora među muslimanima i stvori sukob u muslimanskom društvu, svjesno ili nesvjesno, htio ili ne, ostvario je cilj neprijatelja islama.

Kako neko u ovom vremenu može takvo djelo pripisati neznanju i nemaru dok su svjetski silnici, a na čelu njih zločinačka Amerika, skinuli svoje lažne maske iza kojih kriju kolonijalne ciljeve i planove, svukli varljive plišane rukavice i cijelom svijetu pokazali svoje krvave kandže?

Sada je vrijeme da muslimani razmisle i preciznije pogledaju događaje. Da su muslimani ujedinjena ruka koja snažno stišće svoju pesnicu, da li bi palestinski narod bio tako nezaštićen i žrtva nepravde i zločina okupatora? I da su nacije i vlade regije Perzijskog zaljeva uspostavule jedinstvo pod zastavom islama, da li bi pokvareni ljudi bez identiteta imali hrabrosti da s udaljenosti od hiljada kilometara gaje pohlepu prema njihovim zemljama i bogatstvima?

Stalni i istaknuti savjet moje malenkosti vladarima islamskih zemalja, posebno zemalja Zapadne Azije i obala Perzijskog zaljeva je da prepoznaju svog pravog neprijatelja, shvate njegov plan i bore se protiv njega. Lijek za probleme islamskog ummeta su jedinstvo, prijateljstvo i saradnja na putu dobra. Zločinački vladari Amerike i lažnog cionističkog režima su zakleti neprijatelji tog jedinstva i prijateljstva. Oni nisu neprijatelji samo Islamske Republike i iranske nacije i velikog fronta islamskog otpora; nego su neprijatelji cijelom islamskom ummetu, među njima i nacijama Zapadne Azije i Sjeverne Afrike, a od toga nisu izuzeti ni vladari tih država koji se smatraju njihovim saradnicima. Javno nepoštivanje i upotreba ružnih izraza za neke od poglavara islamskih zemalja od strane arogantnih vladara još uvijek se nalazi u našem bliskom pamćenju.

Važna lekcija o jedinstvu i izbjegavanju sukoba je prva lekcija islamske škole za suočavanje s neprijateljima i prijateljima. Ali, druga lekcija je međusobna odbrana od nevjerstva, dok je treća lekcija saradnja i konvergencija u različitim oblastima materijalnog i duhovnog života muslimana s aspekta bogatstva, sigurnosti, nauke i napretka, a konačnica tog puta je postizanje nove islamske civilizacije.

Prema tome, jedinstvo među muslimanima je kamen temeljac za postizanje islamske civilizacije koja će biti nepobjediva i dominantna. Ovaj misaoni i idejni paket u kojem se krije naša želja za svijet islama je na svoj način i u prihvatljivoj mjeri ostvaren u Iranu. Ponovo, savjet ovog dobronamjernika cijeloj naciji je da ni u kom slučaju ne dozvoli pojavu bilo kakvih neslaganja među sobom.

Na kraju, nadam se da će šefa’atom Časnog Poslanika i njegove čiste Porodice, s.a.v.a, sjena Božije milosti i blagoslova obuhvatiti islamska društva i da će ona svakodnevno sve više prelaziti stepenice napretka i dostojanstva u sjeni djelovanja po Božijim naredbama.

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei

17. rebiul-evvel, 1448.

30. august, 2026.