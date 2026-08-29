Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), posljednjih dana je zabilježena uloga anonimnih računa na društvenoj mreži "X" u sigurnosnim i pravosudnim dešavanjima u Bahreinu; računi za koje se kaže da ciljaju građane i aktiviste prije nego što zvanične vlasti preduzmu mjere, a zatim objave sprovođenje objavljenih odluka.

U međuvremenu, račun pod nazivom "Zizoom" identifikovan je kao jedan od ovih uticajnih računa; izvještaj za koji kritičari bahreinske vlade tvrde da je otišao dalje od objavljivanja sadržaja u sajberprostoru i doveo do izdavanja naredbi protiv građana i pokretanja sigurnosnih i sudskih postupaka.

Ove tvrdnje dolaze u vrijeme kada su politička i sigurnosna ograničenja protiv opozicije u Bahreinu, a posebno šiita, bila jedan od glavnih fokusa kritika ljudskih prava protiv Maname posljednjih godina.

Kritičari također tvrde da su se u nekim slučajevima vjerske aktivnosti i održavanje šiitskih vjerskih obreda suočili s ograničenjima, te da je niz vjerskih lica i aktivista bio pod pritiskom ili procesuiran.

Nastavak takvog trenda povećao je zabrinutost zbog sve većeg sigurnosnog pristupa bahreinske vlade i produbljivanja jaza između vlade i dijelova društva; posebno, korištenje anonimnih računa za ciljanje građana, ako se dokaže, moglo bi pokrenuti ozbiljna pitanja o transparentnosti i odgovornosti zvaničnih institucija ove zemlje.