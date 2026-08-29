Prvi dio: Od osnivanja i upravljanja naučnim centrima do stvaranja dobrotvornih centara za siromašne

Međunarodna novinska agencija Ahlul-Bayt (A.S.) - ABNA: Poniznost i izbjegavanje slave obilježili su ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija tokom njegovog pedesetogodišnjeg ličnog, društvenog, vjerskog, političkog i vojnog djelovanja. U stvari, tokom svojih otprilike 30 godina neprekidnog podučavanja na islamskim fakultetima, od kojih je otprilike 20 godina proveo predajući najviše predmete iz jurisprudencije i islamskog prava na teološkom univerzitetu u Komu, nikada nije dao dozvolu za promociju tih predmeta, niti za objavljivanje fotografija predavanja, niti za javno objavljivanje pamfleta i knjiga pripremljenih u tim naučnim krugovima.



Tokom proteklih 20 godina, i gotovo istovremeno sa predavanjem najviših predmeta iz jurisprudencije i islamskog prava kao najvišeg nivoa obrazovanja na teološkim univerzitetima, osnivanje naučnih centara kao što su "Visoka škola fikha i usula hazreti Qaima, a.s.”, “Visoka škola fikha Imama Alija ibn Muse al-Reze, a.s.”, Škola fikha Shams al-Shamus” i “Centar za fikh al-Reza, a.s.", formiranje dobrotvornih grupa za siromašne širom Irana činili su dio naučnog i izvršnog djelovanja ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija pored provođenja strateških studija i upravljanja posebnim vojnim i dobrovoljnim projektima Hameneija.

Upravo tokom tih istih godina, na zahtjev svog oca šehida, allame sejjida Alija Huseinija Hameneija, proveo je strateška istraživanja o temama kulture, prijetnji i njenih različitih dimenzija, kao i kulturne industrije, ekonomije otpora, komunikacija i društvenih mreža. Da bi proveo ove naučne aktivnosti, direktno je proučavao najnovije relevantne članke na stranim jezicima ili naručivao prijevode s drugih jezika.



Ono što je najznačajnije među ovim aktivnostima je da se ti centri i aktivnosti nisu pripisivali njemu, do te mjere da čak ni predsjednički savjetnici za vjerska pitanja u nekim vladama nisu bili svjesni da upravo on upravlja tim centrima. Siromašni su primali njegove usluge kao poklone od anonimnih dobročinitelja ili pakete pomoći koje je slao ured ajetullaha sejjida Alija Hameneija, tako da u tim naučnim centrima ili dobrotvornim organizacijama nije bilo imena ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija.

Posljednjih godina, razne naučne grupe iz različitih civilizacijskih nauka, urbanog planiranja usmjerenog na islamske gradove i produktivne gradove, inovacija i tehnologije, poljoprivrede, sigurnosti hrane i uzgoja bez tla (hidroponika) su se mnogo puta sastajale s njim i bile zadivljene količinom i obimom njegovih informacija u tim oblastima. Upravo na tim specijaliziranim sastancima istaknuti profesori iz različitih akademskih disciplina govorili su o pojavi "šejha Bahaija" u savremenom dobu.

U narednim dijelovima ovog članka bit će objavljeni dokumenti i neizrečene dimenzije njegovog akademskog i društvenog djelovanja i života.



Seyyed Ali Asghar Hosseini/ ABNA