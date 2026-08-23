Iran će pritvoriti i konfiskovati brodove koji krše propise u Hormuškom moreuzu

U saopštenju objavljenom na njihovom službenom X računu u nedjelju, uprava je upozorila vlasnike tereta koji plove u i iz Perzijskog zaljeva da pregledaju listu plovila koja nisu u skladu s propisima (NCV) prije iznajmljivanja kako bi izbjegli potencijalne probleme.

Vlasti su saopštile da će, s trenutnim stupanjem na snagu, svako plovilo koje sarađuje s navedenim plovilima, uključujući transfere s broda na brod (STS) ili pretovar, također biti dodano na listu.

Da bi zatražili uklanjanje s liste, plovila moraju podnijeti formalni zahtjev s obrazloženjima na info@pgsa.ir, navodi se.

Objava dolazi usred pojačanih tenzija u Hormuškom moreuzu, kritičnoj tački za globalne isporuke energije, kroz koju prolazi oko petina svjetske zalihe nafte.

Iran je upozorio da neće tolerirati nikakvo narušavanje svog suvereniteta nad strateškim prolazom, rekavši da se promet na plovnom putu neće vratiti u normalu osim ako Sjedinjene Države ne okončaju rat i blokadu protiv te zemlje.

Sredinom juna, Washington i Teheran potpisali su memorandum o razumijevanju (MoU) posredovan od strane Pakistana, s ciljem zaustavljanja neprijateljstava i otvaranja puta konačnom diplomatskom sporazumu o okončanju rata.

Međutim, memorandum se pokazao krhkim, s obzirom na to da je Washington od samog početka prekršio njegove ključne odredbe, a brzo su se pojavila neslaganja oko njegove provedbe, posebno u vezi s ponovnim otvaranjem Hormuškog moreuza.

SAD su također pokrenule niz zračnih napada na južne obale Irana, što je navelo zemlju da nastavi svoje operacije odmazde protiv američkih interesa u regiji.

Memorandum o razumijevanju istekao je 17. augusta bez obnove ili pregovora o trajnom sporazumu.