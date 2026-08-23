Libanska vojska sačuvala jedinstvo zemlje stojeći uz narod

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA -, šejh Ali Khatib, potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanskih šiita, pohvalio je stav Komande libanske vojske, rekavši: Ovaj stav pomogao je očuvanju jedinstva zemlje u uslovima pogoršane političke atmosfere i pokazao da vojska stoji uz narod i branioce Libana.

Govoreći na sahrani brigadnog generala Saleha Al-Hajja Suleimana u gradu Bednaylu u regiji Bekaa, izjavio je: Libanon je jedinstvena zemlja sve dok je Libanonska vojska ujedinjena. Libanonska vojska je ujedinjujuća, dok su, nažalost, neke političke snage podijelile zemlju na različite regije, sektore i plemena.

Govoreći o odbijanju vojske da se suoči s narodom južnog Libana, Khatib je rekao: Libanonska vojska je odbila da se kreće u smjeru koji su neki političari željeli i da se upusti u sukob s onima koji su se naoružali da brane svoju zemlju, zemlju i narod.

Također je smatrao da je najvažnija opasnost s kojom se Libanon suočava unutrašnje sektaške, vjerske i regionalne podjele, te je rekao da bi te razlike mogle utrti put pobjedi izraelskog neprijatelja.

Khatib je naglasio potrebu za nacionalnim jedinstvom i dodao: Libanonska vojska, uz narod, faktor je u očuvanju jedinstva Libana i snage zemlje protiv prijetnje Izraela.

U drugom dijelu svog govora, zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita kritikovao je vladin pristup direktnim pregovorima s Izraelom i rekao: Nakon što ovi pregovori nisu uspjeli osloboditi ni centimetar libanonske teritorije, nema opravdanja za nastavak ovog puta i vlasti moraju stati uz svoj narod.

Također je izjavio o stavu otpora: Otpor nije vlada izvan vlade; vlada postoji sa svojim vlastitim institucijama, ali kada vlada ne podržava vojsku i ne naoružava je da se suoči s neprijateljem, otpor je formiran.

Govoreći o oslobođenju Libana 2000. godine, govornik je rekao da je otpor uspio osloboditi libansku teritoriju i da je 25. maj postao nacionalni dan povodom ove pobjede.

Zaključno je pozvao na nacionalni dijalog među svim Libancima i naglasio: Predsjednik mora okupiti sve struje kako bi donosili zajedničke odluke o budućnosti zemlje, jer je unutrašnje jedinstvo velika snaga protiv neprijatelja.