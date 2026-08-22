Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - Mohammed al-Farah, istaknuti član političkog biroa pokreta Ansarullah, u govoru u kojem se osvrnuo na punu spremnost jemenskih oružanih snaga, najavio je da je jaz između Sane i Saudijske Arabije u vojnoj proizvodnji postao značajan.

Mohammed al-Farah je izjavio da poređenje vojnih kapaciteta između Jemena i Saudijske Arabije ne bi trebalo mjeriti veličinom ugovora o kupovini oružja, već sposobnošću proizvodnje, održavanja i razvoja vojnih snaga kroz nezavisno nacionalno donošenje odluka.

Dodao je da se Saudijska Arabija uveliko oslanja na uvoz oružja i vojnih sistema iz inostranstva, dok Sana pokušava razviti svoje kapacitete u lokalnoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji. Ovaj put odražava razliku u prirodi vojnog donošenja odluka i sposobnost svake strane da izgradi sisteme naoružanja na osnovu vlastitih resursa.

Član Ansarullaha je naglasio da bi razvoj vojnih kapaciteta na lokalnom nivou dao Sani veću sposobnost da ispuni zahtjeve bitke i razvije vojne alate primjerene uslovima na terenu, bez zavisnosti od stranih ugovora o naoružanju ili odluka vezanih za dobavljače oružja.

Mohammed al-Farah je dodatno upozorio neke stranke u Jemenu koje su postale saudijski plaćenici da ne postanu oruđe u rukama neprijatelja protiv vlastitog naroda, rekavši: "Neprihvatljivo je da Jemenci postanu snage koje rade za saudijskog neprijatelja protiv vlastitih sunarodnika. Nastavak ovog puta služi interesima stranaca koji se miješaju u jemenske poslove i namjeravaju da našu zemlju drže u stanju sukoba i erozije."

Jemenski zvaničnik je također upozorio na psihološki rat neprijatelja, naglašavajući da se neke medijske ličnosti slažu sa saudijskim stavom u zamjenu za novac i predstavljaju lažne i iskrivljene narative.

Al-Farah je dalje pozvao sve da prate informacije o borbi s neprijateljem putem službenih jemenskih medija, kao i dokumentirane informacije, slike i video zapise predstavljene u tim medijima.