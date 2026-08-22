Prema navodima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Zakari Karabel, autor analize u Washington Postu, osvrćući se na događaje iz 2026. godine, napisao je da se Sjedinjene Države suočavaju s ratom s Iranom, prijetnjama od trgovinskih tarifa, inflacije i slabog ekonomskog rasta u situaciji u kojoj Trumpova politika ne samo da nije ojačala dugoročnu moć zemlje, već je i ubrzala proces smanjenja ovisnosti zemalja o Washingtonu.

Osvrćući se na posljedice rata s Iranom, u analizi se dodaje da su, suprotno očekivanjima za jačanje američkog vodstva u regiji i jačanje odnosa Washingtona s arapskim saveznicima i cionističkim režimom, nedavni događaji povećali udaljenost između nekih saveznika i Sjedinjenih Država.

U tom kontekstu, obrambeni sporazum između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, kao i povećana sigurnosna saradnja između nekih azijskih zemalja, ocijenjeni su kao znakovi napora bivših saveznika Washingtona da stvore alternative.

Caravel je također upozorio na posljedice Trumpove politike po globalni status dolara, napisavši da je korištenje dolara i ekonomske moći Sjedinjenih Država kao alata političkog pritiska navelo neke zemlje da pronađu nove trgovinske partnere i smanje svoju ovisnost o dolaru u međunarodnim transakcijama.

Iako dolar ostaje glavna svjetska rezervna valuta, nastavak ovog trenda mogao bi dovesti do formiranja raznolikijeg finansijskog sistema i postepenog smanjenja ovisnosti globalne ekonomije o Sjedinjenim Državama.

Novine su zaključile pišući da Trumpova politika može imati drugačiji rezultat od njegovog deklariranog cilja; u smislu da će pokušaj smanjenja američkih obaveza prema svijetu i povećanja nezavisnosti Washingtona navesti njegove saveznike da ojačaju svoje nezavisne sposobnosti i stvore nove koalicije.

Iz ove perspektive, ono što može biti štetno za Sjedinjene Države može doprinijeti formiranju multipolarnijeg svijeta i međunarodnog sistema manje ovisnog o Washingtonu.