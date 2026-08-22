Teroristi napali džamiju u Nigeriji / Oteto više od 60 vjernika

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), više od 60 vjernika oteto je tokom napada naoružanih ljudi na centralnu džamiju u gradu Dakaru u državi Niger, Nigerija. Incident se dogodio tokom džuma-namaza, a napadači su, nakon sporadične pucnjave, izveli nekoliko vjernika iz džamije i odveli ih u šumu.

Prema nigerijskim novinama Daily Trust, incident se dogodio u području lokalne samouprave Borgo u državi Niger.

Prema početnim izvještajima, napadači, kojih je bilo u velikom broju, ušli su u centralnu džamiju u Dekari tokom džuma-namaza i uzeli nekoliko vjernika za taoce.

Stanovnik tog područja, koji nije želio biti imenovan, rekao je za Daily Trust da je u petak bilo nekoliko sigurnosnih incidenata u Borgu. Prema njegovim riječima, napadači su napali tri područja, uključujući Dekaru, i oteli više od 60 ljudi tokom napada na džamiju.

Lokalni izvor je dodao da su napadači otvorili vatru prije nego što su odveli taoce u šumu, ali da niko od vjernika nije povrijeđen u incidentu. Međutim, daljnji detalji o identitetu napadača, mjestu gdje su oteti držani i motivu napada nisu objavljeni.

U međuvremenu, glasnogovornik Komande državne policije Nigera, Wasio Abiodun, odgovorio je na izvještaj rekavši da će istražiti slučaj i pružiti više informacija; međutim, do trenutka objavljivanja, policija nije objavila nikakve službene detalje o incidentu.

Sličan incident dogodio se 2025. godine, u kojem je ubijeno i ranjeno više od 50 ljudi, a mnogi su oteti.

Broj poginulih u napadu naoružanih ljudi na džamiju i okolne kuće u državi Katsina na sjeverozapadu Nigerije porastao je na najmanje 50, a desetine su otete, izvijestio je Reuters 20. augusta 2025. godine, pozivajući se na lokalne zvaničnike i stanovnike.

Napad se dogodio prošle godine u udaljenom području Ongwan Mantaw u okrugu Malumfashi, kada su muslimani prisustvovali jutarnjim molitvama u džamiji. Svjedoci su rekli da su naoružani ljudi ušli u područje na motociklima i otvorili vatru na vjernike unutar džamije prije nego što su nastavili napade u selu.

Najmanje 30 ljudi je ubijeno, a 20 drugih živo spaljeno u napadima, prema Aminuu Ibrahimu, predstavniku okruga Malumfashi. Glasnogovornik policije Katsine rekao je da su policijske snage intervenirale na putu napadača i spriječile planirani napad na dva sela, ali su napadači otvorili vatru na stanovnike dok su bježali iz područja Mantaw.