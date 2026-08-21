Afganistan u sjeni talibana; Pet godina relativne stabilnosti, ali izazovna budućnost

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pet godina nakon što su talibani ponovo preuzeli kontrolu nad Afganistanom, čini se da je grupa postala stabilnija, uprkos međunarodnoj izolaciji, suprotno mnogim predviđanjima. Međutim, sve je više znakova koji upozoravaju da bi naredne godine mogle donijeti izazove za talibane koji ugrožavaju koheziju grupe i stabilnost njene vlade.

Michael Kugelman, istraživač iz Južne Azije u washingtonskom think tanku Atlantic Council, napisao je u članku u časopisu Foreign Policy da su talibani do sada uspjeli spriječiti stvarne prijetnje svom opstanku uprkos napadima ISIS-K. Afganistan također nije svjedočio ratu velikih razmjera od povlačenja američkih snaga 2021. godine.

Sigurnosna stabilnost

Kugelman vjeruje da se sigurnosna situacija u Afganistanu donekle poboljšala i da se broj napada smanjio nakon talibanskih operacija protiv ISIS-a. Afganistanska ekonomija je također uspjela pokazati relativnu otpornost uprkos smanjenju strane pomoći, slabom privatnom sektoru i kontinuiranoj humanitarnoj krizi.

Pozivajući se na prognozu Svjetske banke, autor kaže da bi realni BDP Afganistana mogao porasti za oko 5 posto. Rast koji je uglavnom potaknut povećanim poreznim i carinskim prihodima, kao i proširenom trgovinom sa susjednim zemljama u regiji Centralne Azije.

Kugelman također kaže da talibani više nisu izolirani kao što su bili 1990-ih. Nekoliko zemalja je održalo diplomatske misije u Kabulu, a azijske prijestolnice također dočekuju talibanske diplomate. Istovremeno, zapadne zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, održavale su periodične sastanke s predstavnicima grupe.

Prema njegovim riječima, međunarodna zajednica još uvijek ne traži službeno priznanje talibanske vlade, ali prihvata nastavak vladavine grupe kao nepobitnu stvarnost i komunicira s njom, u mjeri u kojoj su talibani bili prisutni i na nekim međunarodnim forumima.

Otpor i napetosti s Pakistanom

Međutim, istraživač upozorava da bi narednih pet godina moglo biti turbulentnije za talibane. Ovo upozorenje dolazi nakon što je bivši komandant afganistanske vojske Sami Sadat najavio početak nove oružane kampanje protiv talibana.

Pogoršanje životnih uslova može dovesti i do povećane podrške antitalibanskim grupama i proširenja procesa regrutacije za otpor.

S druge strane, ISIS-K ostaje ozbiljna prijetnja. Istovremeno, rastu i napetosti između talibana i Pakistana. Islamabad optužuje talibane da skrivaju naoružane grupe koje se protive Pakistanu i kao odgovor na to izvršio je napade preko granice.

Kugelman na kraju upozorava da bi povećani vanjski pritisak mogao produbiti podjele unutar talibana, problem koji bi mogao ugroziti koheziju koja je omogućila grupi da održi relativnu stabilnost od povratka na vlast.