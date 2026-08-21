Finansijska korupcija Trumpa i njegove porodice u prvom planu opsežne istrage demokrata

Međunarodna novinska agencija Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA: Prema Politicu, američki demokrati još nisu osvojili većinu u Predstavničkom domu, ali visoki zvaničnici stranke već se pripremaju za pokretanje široke kampanje nadzora Donalda Trumpa, njegove porodice i njegove administracije.

U središtu dnevnog reda su zastupnik Robert Garcia, demokrata iz Kalifornije i potencijalni kandidat za predsjedavajućeg Nadzornog odbora Predstavničkog doma, te zastupnik Jimmy Raskin, demokrata iz Marylanda i potencijalni kandidat za predsjedavajućeg Odbora za pravosuđe. Obojica su izjavili da će, ako osvoje većinu, dati prioritet istragama određenih kontroverzi povezanih s Trumpom.

Među njihovim metama su Trumpovo korištenje Boeinga 747 koji je donirao Katar kao novi predsjednički avion i unosne investicije porodice Trump u kriptovalute.

Garcia i Raskin su također sastavili popis dužnosnika Trumpove administracije za moguće sudske pozive i ispitivanja. Šefica osoblja Bijele kuće Susie Wiles, zamjenik šefa osoblja Steven Miller i Trumpov zet i specijalni izaslanik Jared Kushner su među onima koje Garcia planira istražiti. Bivša ministrica domovinske sigurnosti Christy Noam i njegov bivši šef osoblja Corey Lewandowski također su na popisu.

Pored katarskog aviona i zarade porodice Trump od kriptovaluta, Garcia planira istražiti federalne ugovore dodijeljene članovima predsjedničke porodice, kao i niz pomilovanja koje je Trump izdao na početku svog drugog mandata.

Raskin, koji je igrao ulogu u opsežnoj istrazi protiv Trumpa u drugoj polovini njegovog prvog mandata, najavio je da će se njegov glavni fokus usmjeriti na pitanje ličnog bogatstva Trumpa i njegove porodice, stranog utjecaja na američke institucije i rastućeg autoritarizma u vladi.

Govoreći o svom planu, rekao je da će mu prvi prioritet biti istraživanje "podmićivanja, ilegalnih plaćanja i finansijske korupcije", kao i mogućnost vraćanja sredstava američkom narodu.

Kao odgovor na ove planove, Bijela kuća je optužila demokrate da nastoje stvoriti političku opstrukciju umjesto da sarađuju na unapređenju Trumpovih planova. Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wells rekla je da će predsjednik ostati fokusiran na svoje planove za vođenje zemlje, optužujući demokrate da vode ekstremističku politiku i stvaraju stranačku blokadu.