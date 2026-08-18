Nova džamija otvorena je u glavnom gradu Nigera uz pomoć bugarskih muslimanskih dobrotvora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nova džamija izgrađena je u glavnom gradu Nigera, Niameyu, uz finansijsko i dobrotvorno učešće bugarske muslimanske zajednice i otvorena je u prisustvu grupe vjerskih zvaničnika. Šeik Bihan Mohammed, zamjenik velikog muftije Bugarske, i šeik Mohammed Ali, muftija regije Razgrad, bili su prisutni na ovoj duhovnoj ceremoniji kako bi učestvovali u ceremoniji otvaranja i prenijeli poruku solidarnosti evropskih muslimana svojoj vjerskoj braći u Africi.

Tokom ceremonije otvaranja džamije, koja se poklopila s podnevnom molitvom, imam džamije, čestitajući povoljnu priliku, izrazio je nadu da će ovo sveto mjesto biti ne samo baza za jačanje vjere i dublju vezu s Bogom, već i centar nade za muslimansku zajednicu u regiji.

Na marginama ceremonije otvaranja, pripremljeni su i posebni kulturni i prateći programi. Organizatori ceremonije podijelili su 400 primjeraka Časnog Kur'ana učesnicima, a ručkom za 400 stanovnika proslavili su atmosferu bratstva i empatije među muslimanima Nigera.

Pored kulturnih aktivnosti, predstavnici bugarskih muslimana podijelili su meso porodicama u potrebi kako bi pomogli siromašnima u regiji. Ova džamija rezultat je dobrotvorne kampanje koju su bugarski muslimani pokrenuli s ciljem promocije humanitarnih akcija i podrške siromašnima na afričkom kontinentu.