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Američki Senat pokušava vezati Trumpove ruke u napadu na Oman

18 august 2026 - 23:45
News ID: 1854193
Američki Senat pokušava vezati Trumpove ruke u napadu na Oman

ABNA24: Demokratski senator Tim Kaine najavio je svoju namjeru da uvede rezoluciju o ratnim ovlaštenjima kako bi zabranio bilo kakvu američku vojnu akciju protiv Omana nakon što se senatori vrate sa augustovske pauze.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kao odgovor na predsjednikove prijeteće izjave o mogućnosti bombardiranja Omana, demokratski američki senator najavio je svoju namjeru da uvede rezoluciju s ciljem sprječavanja vojne akcije protiv te zemlje.

Demokratski senator Tim Kaine najavio je svoju namjeru da uvede rezoluciju o ratnim ovlaštenjima kako bi zabranio bilo kakvu američku vojnu akciju protiv Omana nakon što se senatori vrate sa augustovske pauze.

"Čim se vratim sa augustovske pauze, uvest ću rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zabranila vojnu akciju protiv Omana", rekao je.

Američki senator je također izrazio nadu da će mu se republikanski senatori pridružiti u podršci rezoluciji.

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