Američki Senat pokušava vezati Trumpove ruke u napadu na Oman

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kao odgovor na predsjednikove prijeteće izjave o mogućnosti bombardiranja Omana, demokratski američki senator najavio je svoju namjeru da uvede rezoluciju s ciljem sprječavanja vojne akcije protiv te zemlje.

Demokratski senator Tim Kaine najavio je svoju namjeru da uvede rezoluciju o ratnim ovlaštenjima kako bi zabranio bilo kakvu američku vojnu akciju protiv Omana nakon što se senatori vrate sa augustovske pauze.

"Čim se vratim sa augustovske pauze, uvest ću rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zabranila vojnu akciju protiv Omana", rekao je.

Američki senator je također izrazio nadu da će mu se republikanski senatori pridružiti u podršci rezoluciji.