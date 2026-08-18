Ma'ariv: "Imigracijski cunami"; Desetine hiljada Izraelaca napuštaju okupirane teritorije i ne vraćaju se

Prema podacima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), na osnovu službenih i akademskih podataka i studija koje su objavili Knesset i Univerzitet u Tel Avivu, od početka 2023. godine oko 268.000 Izraelaca napustilo je okupirane teritorije na duži period.

Ma'ariv je također izvijestio da je broj ljudi koji se vraćaju na okupirane teritorije opao sa oko 8.000 u 2020. na oko 3.800 u 2024. godini, što je pad od 53 posto. Prema izvještaju, trend dugoročnih odlazaka Izraelaca intenzivirao se od 2022. godine, a neto migracija je bila negativna između 2022. i 2024. godine.

Novine su nastavile pišući da je više od polovine povratnika u 2024. i 2025. godini bilo radno sposobnog uzrasta, a oko 70 posto njih se vratilo nakon više od pet godina u inostranstvu; dok se gotovo trećina vratila na okupirane teritorije nakon decenije ili više.

Također, oko polovina od 141.000 povratnika u ove dvije godine bila je iz Sjeverne Amerike, sa 45 posto iz Sjedinjenih Država i pet posto iz Kanade. U međuvremenu, broj povratnika iz Sjedinjenih Američkih Država opao je sa oko 3.700 u 2020. na oko 1.500 u 2024. godini.

Ma'ariv je naveo niz ekonomskih, socijalnih i administrativnih faktora kao prepreke povratku Izraelaca koji žive u inostranstvu, uključujući činjenicu da povratnici uživaju manje beneficija od novih imigranata, probleme sa stanovanjem, porezima i obrazovanjem, te teškoće u pronalaženju posla sa pristojnom platom.

Novine su također spomenule pitanje zdravstvene zaštite, napisavši da Izraelci koji dugo žive u inostranstvu i prestali su plaćati nacionalno osiguranje mogu morati čekati i do šest mjeseci da bi dobili državnu zdravstvenu zaštitu, osim ako ne plate određeni iznos.

U izvještaju se također navodi sigurnosna i socijalna situacija na okupiranim teritorijama kao faktori koji utiču na odluku nekih Izraelaca koji žive u inostranstvu da odgode ili otkažu svoj povratak.

Ma'ariv je citirao Gilada Kereva, šefa Odbora Kneseta za imigraciju, azil i dijasporu, koji je rekao da je od početka svog djelovanja upozoravao na formiranje "migracijskog cunamija" i pozvao na imenovanje institucije koja će koordinirati i suprotstaviti se ovom fenomenu.