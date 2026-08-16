Otpor upozorava na nastavak okupacije i sistematskog brisanja južnog Libana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Liban se trenutno nalazi u jednom od najkritičnijih perioda u svojoj savremenoj historiji; danima koji bi mogli dovesti do kraja političkog poretka koji je proizašao iz nezavisnosti 1946. i "Velikog Libana". Ovaj put, opasnost ne dolazi samo od vanjske agresije, već se pojavljuje istovremeno s domaćim političkim i sigurnosnim pritiscima.

Od ranih dana 40-dnevnog rata, Hezbollah u Libanu pokrenuo je sveopći rat protiv cionističkog režima u odbrani Islamske Republike Iran, osvetivši se za krv šehida imama, ajetullaha Alija Hameneija, i osvetivši se za brojne zločine cionista; i to u vrijeme kada je domaći i međunarodni pritisak za razoružavanje otpora dostigao vrhunac. Rezultat ove bitke do sada je više od milion i 500 hiljada izbjeglica i više od četiri hiljade šehida.

Nakon što je uspostavljen prekid vatre u Iranu, trebalo je da se postigne i prekid rata u Libanu kao preduslov za ulazak u pregovore u Islamabadu. Ali cionistički režim, zanemarujući sve zakonske odredbe, međunarodne konvencije i druge obaveze, sa kontinuiranim napretkom koji je u to vrijeme mogao izgledati beznačajan, danas je stigao iza zidina Nabatiyeha i Tira, i uprkos kompromisnom sporazumu između libanonske vlade i izraelskog režima, dijelovi južnog Libana su i dalje pod okupacijom cionističkog režima.

Cionistički režim je nastavio svoje napade sve većim intenzitetom od prvog dana potpisivanja sporazuma. Samo u prva dva dana izvršeno je više od 300 napada, u kojima je oko 200 šehida i ranjenih.

Posljednjih dana, cionistički režim je povećao svoje brutalne napade na stambena područja i civile, a u najnovijem ažuriranju, libanonsko Ministarstvo zdravstva objavilo je broj šehida i ranjenih u izraelskim napadima na naselja "Ansar" i "Deir al-Zahrani" kao 11 šehida i 19 ranjenih.

Libanski Hezbollah upozorava vladu

Kao odgovor na eskalaciju napada cionističkog režima na jugu zemlje, libanski Hezbollah je, upozoravajući na Netanyahuove ciljeve, pozvao libanonske vlasti da ispitaju postojeće načine za zaustavljanje ovih agresija i da ne insistiraju na nastavku puta direktnih i "ponižavajućih" pregovora sa cionističkim režimom.

Hezbollah je nastavio svoju izjavu dodajući: Libanonske vlasti ne bi trebale davati cionističkom režimu besplatne ustupke dok on nastavlja činiti zločine i agresiju i proglašava svoje agresivne i ekspanzionističke ciljeve protiv Libana.

Zločini cionističkog režima nisu ograničeni samo na bombardiranje stambenih područja, već su posljednjih sedmica zemlje južnog Libana postale žrtve plamena; šume, vrtovi i farme koje su žila kucavica naroda juga sada se pretvaraju u pepeo pod teretom vatre koja pada s neba.

Prema Guardianu, vatrogasci, lokalno stanovništvo i ekološki aktivisti izvještavaju da izraelska vojska pali južni Liban dronovima, bakljama i zapaljivom municijom, uključujući "metke koji sadrže bijeli fosfor". Plamenovi su dosegli maslinjake i poljoprivredno zemljište u Khayyamu i Kafr Shubi, te su uništili 30 do 40 posto zemljišta u područjima blizu linije sukoba.

Nastavljajući svoju agresivnu politiku protiv stambenih područja u Libanu, izraelska vojska je koristila eksploziv za uništavanje kuća i infrastrukture oko sela Bani Hayyan.

Napadi fosforom na Liban

Libanski mediji su izvijestili da su uzvisine Ali al-Taher u južnom Libanu bile meta tri izraelska zračna napada. Novinska mreža Al-Manar objavila je video izraelskih ratnih aviona koji napadaju područje između Ali al-Tahera i al-Dabshe u Nabatiyehu.

Libanski izvori su objavili da su područja oko brda "Ali al-Taher" na jugu zemlje bila meta artiljerijskih napada i fosfornih metaka vojske cionističkog režima.

"Hossein Pak", novinar iz Resistance Fielda iz Libana, napisao je na svojoj ličnoj stranici o nedavnim događajima u Libanu: Sada kada ono što se nazivalo "Islamabadskim razumijevanjem" - isto razumijevanje kršenja svrhe - nema ni kapacitet da zahtijeva prekid rata, glavno pitanje je: Kako bismo se trebali nositi s genocidom u južnom Libanu i usponom vojske cionističkog režima da okupira "Ali al-Taher", kao najvažnije uporište na jugu? Svako odlaganje Irana u ozbiljnom ulasku u pitanje Ali al-Tahera moglo bi uzrokovati nepopravljivu štetu.

U nastavku okupacije i razornih napada cionističkog režima na domove libanonskih građana i povećanju krize raseljavanja na jugu, "Udruženje djece južnih graničnih gradova" upozorilo je vladu ove zemlje u saopštenju o nastavku raseljavanja libanonskih građana.

Prema Al-Ahedu, „Udruženje stanovnika južnih pograničnih gradova“ upozorilo je na ozbiljnost krize za raseljene osobe u uništenim selima i pozvalo na hitna rješenja za porodice koje se suočavaju s deložacijom iz skloništa i na alternativni smještaj za njih.

Grupa je također izrazila solidarnost s „raseljenim porodicama u skloništima Sidona, Bejruta i svih područja koja su u opasnosti od deložacije bez pružanja alternative ili rješenja“, u saopštenju, posebno za stanovnike pograničnih sela čiji su domovi uništeni i posljedice toga na sigurnost, bezbjednost i socijalna i egzistencijalna kriza.

U saopštenju se također pozivaju nadležne vladine vlasti da preduzmu hitne mjere kako bi pronašle rješenja i riješile situaciju raseljenih, upozoravajući na „novu katastrofu na katastrofama raseljenih“. Udruženje je navelo tešku situaciju beskućnika na ulicama i ispod mostova, kao i stanovnika iznajmljenih stanova koji još nisu dobili stambene subvencije zbog rastućih kirija i troškova života.

Grupa je napomenula da se raseljavanje stanovnika pograničnih sela približava četvrtoj godini, pri čemu su mnogi izgubili posao i prihode, njihova sela su uništena i nemaju izgleda za siguran povratak ili održiv plan za rješavanje njihove situacije, bilo kroz kompenzaciju i stambene subvencije, bilo kroz obezbjeđivanje montažnih kuća i drugih opcija.

Udruženje je napomenulo da se kriza raseljavanja poklopila sa „sistematskim i svakodnevnim uništavanjem i brisanjem“ pograničnih sela, usred „sumnjive lokalne, arapske i međunarodne šutnje“. Udruženje je pozvalo sve relevantne strane da preduzmu mjere „prije nego što bude prekasno“.

Otpor; jedina opcija za borbu protiv cionista

Iskustvo je pokazalo da će svako smirenje i politička ili diplomatska konfrontacija sa cionističkim režimom dovesti samo do arogancije i pobune ovog terorističkog i barbarskog režima, a jedini način da se izliječi ova opasna bolest u regiji, nazvana kancerogeni tumor Izraela, jeste borba i uništavajući napadi fronta otpora u obliku jedinstva polja; akcija koja može prisiliti ovaj nesretni režim da se povuče sa okupiranih teritorija juga.

Uprkos opsežnim ranama na tijelima njihovih domova i porodica i teškoćama raseljavanja, raseljeni ljudi juga vrlo dobro znaju da je jedini način borbe protiv ovog terorističkog režima putem otpora svih razmjera i i borbe.