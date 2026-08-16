Cionistički stručnjak: Iransko rukovodstvo je čvrsto i spremno za dugoročnu konfrontaciju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Raz Tsimat, direktor programa za Iran i šiitsku Osovinu na Cionističkom institutu za studije nacionalne sigurnosti, u članku u novinama Yedioth Ahronoth tvrdi: Iran je sada postavio strože uslove za povratak mogućem sporazumu sa Sjedinjenim Državama, zahtijevajući ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine i ukidanje pomorske blokade.

Također je rekao: Teheran je zahtijevao prekid sukoba na drugim frontovima, posebno u Libanu i Palestini, te je otvaranje Hormuškog moreuza uvjetovao ispunjavanjem američkih obaveza.

Ovaj cionistički stručnjak se također osvrnuo na nedavna imenovanja u iranskoj sigurnosnoj strukturi i tvrdio da te promjene ukazuju na Teheranov prelazak na agresivniju vojnu doktrinu.

Prema njegovim riječima, spajanje štaba Khatam al-Anbiya sa Generalštabom Oružanih snaga provedeno je s ciljem poboljšanja procesa donošenja odluka i smanjenja paralelnog rada, a naglasci stavljeni u naredbama o imenovanju komandanata također ukazuju na povećanje spremnosti za ofanzivne operacije.

Konačno, Tasimat je priznao da ovaj pristup ne znači da je Iran potpuno zatvorio put pregovorima, ali je smatrao malo vjerovatnim da će se Teheran u bliskoj budućnosti vratiti na predratno stanje.

Dodao je: Iransko rukovodstvo pokušava da konsoliduje svoja dostignuća, uključujući odvraćanje i moć da nametne troškove američkim snagama i zemljama u regionu, a suočeno sa većim pritiskom, kreće se ka težim, izazovnijim pozicijama i spremnije je za dugotrajnu konfrontaciju.