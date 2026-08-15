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Hezbollah kao odgovor na cionističku agresiju u južnom Libanu: Netanyahu nastoji eskalirati rat zbog političkih interesa

15 august 2026 - 23:47
News ID: 1852943
Hezbollah kao odgovor na cionističku agresiju u južnom Libanu: Netanyahu nastoji eskalirati rat zbog političkih interesa

ABNA24: U saopštenju, Hezbollah je osudio eskalaciju napada cionističkog režima i kršenje libanonskog suvereniteta, te je vladu Izraela i Sjedinjene Američke Države smatrao odgovornima za ove agresije. Pokret je također pozvao libanonsku vladu da fundamentalno revidira svoje proračune i, umjesto da nastavi putem direktnih pregovora, poduzme mjere kako bi zaustavila izraelske agresije.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hezbollah je objavio da je 11 osoba, uključujući žene i djecu, ubijeno, a 12 drugih je povrijeđeno nakon što su gađane kuća u blizini grada Ansar i zgrada u Deir al-Zahraniju. Pokret je opisao napade kao zločin koji se dodaje dugoj historiji ubistava, uništavanja domova, farmi i sela u Libanu od strane cionističkog režima.

U saopštenju se dalje navodi da su eskalacija izraelskih napada i širenje ciljanih područja znak napora Benjamina Netanyahua da eskalira rat s ciljem jačanja domaće političke situacije, osiguranja izbornih ciljeva i dobijanja odobravanja krajnje desnice. Hezbollah je također nazvao SAD partnerom u ovim agresijama zbog njihove političke podrške i pokrića Izraela i naglasio da libanonska vlada ne bi trebala nastaviti pregovore nadajući se posredovanju i garancijama Washingtona.

Hezbollah je pozvao libanonsku vladu da zauzme nacionalni, hrabar i odgovoran stav kako bi branila suverenitet i prava Libana umjesto da "vodi pregovore" uz posredovanje SAD-a. Pokret se također osvrnuo na nedavne izjave američkog ambasadora u Libanu o isporuci oružja otporu i smatrao to znakom da Washington daje prioritet sigurnosti Izraela nad suverenitetom i interesima Libana.

Hezbollah je zaključio upozorenjem da izraelska agresija i pokušaji nametanja novih realnosti u Libanu ne mogu se nastaviti, te je izjavio: „Na agresiju i nasilje neprijatelja odgovorit će se na odgovarajući način.“ Istovremeno, od jutros, južni Liban svjedoči zračnim napadima, artiljerijskim napadima, vojnim pokretima, uništavanju kuća i pucnjavi na brojna naselja, što je rezultiralo smrću i ranjavanjem brojnih građana, uključujući žene i djecu.

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