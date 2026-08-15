Hezbollah kao odgovor na cionističku agresiju u južnom Libanu: Netanyahu nastoji eskalirati rat zbog političkih interesa

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hezbollah je objavio da je 11 osoba, uključujući žene i djecu, ubijeno, a 12 drugih je povrijeđeno nakon što su gađane kuća u blizini grada Ansar i zgrada u Deir al-Zahraniju. Pokret je opisao napade kao zločin koji se dodaje dugoj historiji ubistava, uništavanja domova, farmi i sela u Libanu od strane cionističkog režima.

U saopštenju se dalje navodi da su eskalacija izraelskih napada i širenje ciljanih područja znak napora Benjamina Netanyahua da eskalira rat s ciljem jačanja domaće političke situacije, osiguranja izbornih ciljeva i dobijanja odobravanja krajnje desnice. Hezbollah je također nazvao SAD partnerom u ovim agresijama zbog njihove političke podrške i pokrića Izraela i naglasio da libanonska vlada ne bi trebala nastaviti pregovore nadajući se posredovanju i garancijama Washingtona.

Hezbollah je pozvao libanonsku vladu da zauzme nacionalni, hrabar i odgovoran stav kako bi branila suverenitet i prava Libana umjesto da "vodi pregovore" uz posredovanje SAD-a. Pokret se također osvrnuo na nedavne izjave američkog ambasadora u Libanu o isporuci oružja otporu i smatrao to znakom da Washington daje prioritet sigurnosti Izraela nad suverenitetom i interesima Libana.

Hezbollah je zaključio upozorenjem da izraelska agresija i pokušaji nametanja novih realnosti u Libanu ne mogu se nastaviti, te je izjavio: „Na agresiju i nasilje neprijatelja odgovorit će se na odgovarajući način.“ Istovremeno, od jutros, južni Liban svjedoči zračnim napadima, artiljerijskim napadima, vojnim pokretima, uništavanju kuća i pucnjavi na brojna naselja, što je rezultiralo smrću i ranjavanjem brojnih građana, uključujući žene i djecu.