Kapital i elite bježe s okupiranih teritorija; kriza je prešla sigurnosne granice

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dostupni podaci pokazuju da se proces široko rasprostranjenog odlaska s okupiranih teritorija od strane cionističkog režima nastavlja. Prema najnovijim statistikama, više od četvrt miliona cionista napustilo je okupirane teritorije u posljednje tri godine. Stvarnost također pokazuje da je ovaj val odlaska uključivao i bogate i strane investitore - ljude koji su požurili prebaciti svoj kapital i imovinu izvan cionističkog režima.

Prema novinama Al-Arabi Al-Jadeed, odljev milijardi dolara kapitala i zatvaranje ili likvidacija investicijskih aktivnosti postali su zabrinjavajuće pitanje za vladajući režim u Tel Avivu. Posebno jer je ovaj trend praćen bolnim budžetskim deficitom u cionističkom režimu, velikim ekonomskim gubicima, obustavom desetina novih projekata, smanjenjem obima postojećih investicija, pa čak i povlačenjem velikih globalnih kompanija i fondova.

Među tim institucijama možemo spomenuti Norveški nacionalni fond za bogatstvo, najveći suvereni fond bogatstva na svijetu. Neke međunarodne banke i finansijske i tehnološke institucije također su se povukle s tržišta cionističkog režima. Među njima je i Irski suvereni fond za bogatstvo, koji je povukao svoja ulaganja iz nekih kompanija i banaka u cionističkom režimu. Evropski penzioni fondovi, poput Norveškog penzionog fonda, također su krenuli sličnim putem. Danski penzioni fond također je poduzeo korake za uklanjanje cionističke imovine iz svog investicijskog portfelja.

Ove zabrinjavajuće pokazatelje pratilo je povlačenje milijardi dolara depozita iz izraelskih banaka i transfer značajne količine kapitala sa berze u Tel Avivu. Sve veći broj onih koji napuštaju Izrael također traži državljanstvo u drugim zemljama, otvarajući bankovne račune u inostranstvu i kupujući nekretnine u raznim zemljama, uključujući Sjedinjene Američke Države, Francusku, Kanadu, Kipar, Grčku, Gruziju, Armeniju i Portugal.

Šta se dogodilo s velikim investicijama?

Sada niko ne zna tačno šta će se dogoditi s velikim projektima i investicijama koje je izraelski režim privukao prije 2023. godine. Uključujući i emiratski investicijski fond od 10 milijardi dolara koji je trebao uložiti svoje resurse u strateške sektore izraelskog režima.

Globalna kompanija Intel je također ranije najavila izgradnju fabrike za proizvodnju čipova u Izraelu vrijedne 25 milijardi dolara. Projekat se smatrao najvećom investicijom u historiji kompanije, ali je Intel kasnije odustao od njegove realizacije. Ova odluka je također prisilila izraelsku vladu da otkaže ogromnu finansijsku pomoć i podsticaje koje je planirala za kompaniju.

Prije nekoliko godina, imigracija u Izrael bio je san o kojem su sanjale desetine hiljada ljudi širom svijeta, od običnih ljudi do milionera, kapitalista, elite i profesionalaca. Izraelski režim uživao je sigurnost, vojnu i tehnološku superiornost, relativnu političku stabilnost i atraktivno okruženje za investicije, a ljudi su pričali o njegovom ekonomskom čudu i brzom rastu.

Visoki prihodi su također pomogli ovom oglašavanju, a izraelski režim se predstavio kao investicijska oaza u regiji Bliskog istoka, koja je puna svih vrsta nestabilnosti i rizika, te predstavlja povoljno okruženje za kapitaliste, investitore, investicijske fondove i velike tehnološke kompanije.

Nakon vala normalizacije odnosa i potpisivanja Abrahamovog sporazuma, milijarde dolara kapitala slile su se u cionistički režim iz arapskih zemalja Zaljeva, a strana ulaganja su se povećala, posebno u oblastima tehnologije i strateških industrija poput farmaceutskih proizvoda i oružja.

Od bogate zemlje do zemlje na rubu kolapsa

Razne vlade cionističkog režima su se čak hvalile da je ovaj režim jedna od najbogatijih zemalja na svijetu. Citirali su Izvještaj o globalnom bogatstvu švicarske banke UBS, u kojem se navodi da je u cionističkom režimu živjelo oko 186.000 milionera i da je njihova ukupna imovina iznosila gotovo 800 milijardi dolara.

Prema istoj propagandi, prosječni prihod svakog cioniste iznosio je 284.000 dolara, a cionistički režim je bio na 17. mjestu u svijetu po ličnom bogatstvu.

Ali nakon događaja posljednjih godina, posebno od oktobra 2023. i nakon pravosudnih promjena koje je ekstremistička vlada na čelu s Benjaminom Netanyahuom provela protiv pravosuđa, cionistički režim se suočio s drugačijom situacijom. Zemlja koja, umjesto da privlači stanovništvo, kapital, stručnjake, kompanije i elite, suočava se s valom njihovog odlaska.

Ovaj val imigracije dostigao je neviđeni nivo i zvaničnici cionističkog režima smatraju ga jednom od najozbiljnijih prijetnji budućnosti režima. Nakon što je više od četvrt miliona cionista napustilo zemlju u protekle tri godine, Isaac Herzog, predsjednik režima, ove sedmice je pozvao cioniste da ne napuštaju zemlju i da ostanu u cionističkom režimu usred trenutnih izazova i kriza.

Herzog je također rekao da ga srce slama zbog svake osobe ili porodice koja odluči napustiti cionistički režim i živjeti negdje drugdje, te je naglasio potrebu za nastavkom onoga što je nazvao historijskom misijom izgradnje jevrejske države.

Skoro 270.000 cionista napustilo Izrael

Univerzitet u Tel Avivu izračunao je broj cionista koji su napustili Izrael posljednjih godina na skoro 270.000 ljudi, nazivajući ovu brojku neviđenim i rekordnim nivoom - trend koji bi mogao imati ozbiljne posljedice po budućnost cionističkog režima.

Prema ovoj statistici, poreski gubitak od migracije bogatih i visoko primanih pojedinaca također se udvostručio i dostigao oko 1,2 milijarde šekela godišnje u 2023. i 2024. godini; dok je ova brojka bila oko 500 miliona šekela u 2019. godini.

Ekonomski i zvanični izvještaji također su upozorili na rizik od intenziviranja odliva mozgova i njegovog direktnog utjecaja na vitalne sektore cionističkog režima kao što su zdravstveni sistem, napredne tehnologije, industrija čipova i alati vještačke inteligencije.

Odlaze i elite

Ono što situaciju čini nejasnijom je prisustvo više od 11.000 cionističkih naučnika i istraživača među emigrantima, koji su otišli u više od 30 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku, Australiju, Švicarsku i Austriju.

Značajan dio cionističkih imigranata su doktori, akademici, naučnici i doktori nauka. Istovremeno, nova istraživanja pokazuju da je oko 20 posto cionista nedavno razmišljalo o napuštanju okupiranih teritorija.

Rat s Iranom; Intenziviranje vala emigracije

S početkom američko-izraelskog rata protiv Irana, pojačao se i val imigracije s okupiranih teritorija. Povećani sigurnosni i geopolitički rizici i ispaljivanje iranskih projektila na gradove u cionističkom režimu povećali su nesigurnost, a istovremeno su mit i propaganda vezani za ekonomsko čudo ovog režima dovedeni u pitanje više nego ikad, čak i među finansijskim institucijama koje su podržavale ovu ekonomiju.

Kriza se pojačala padom povjerenja u ekonomiju cionističkog režima, povećanjem sankcija i javnih bojkota protiv robe režima u raznim zemljama i glavnim tržištima širom svijeta, te povećanjem političkih, ekonomskih i društvenih rizika.

Politička, sigurnosna i finansijska neizvjesnost se povećala, a kreditni rejting cionističkog režima se također nekoliko puta smanjio. Širenje ratnih frontova i nastavak sukoba također su zakomplicirali situaciju.

Istovremeno, fenomen dolarizacije ili tendencija ka dolaru u cionističkom društvu se povećao. Na takav način da se neki cionisti distanciraju od oblika valute ovog režima i pretvaraju svoju imovinu u dolare. Valutu koju smatraju stabilnijom i moćnijom. Ovu situaciju prati nagli porast troškova života i skokovi cijena.

Povratak kapitala i elita; višegodišnji zadatak

Cionističkom režimu će trebati mnogo godina da vrati one koji su napustili okupirane teritorije, bilo da se radi o običnim građanima ili investitorima i kompanijama, a mnogi od njih se možda uopće neće vratiti.

Nedavni događaji pokazali su da se cionistički režim suočava s ozbiljnim ranjivostima u pogledu sigurnosti, politike, ekonomije i društva. San o tome da postane jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu i najvažnija destinacija za privlačenje kapitala sada se čini nedostižnijim nego ikad prije.

Imidž i ugled cionističkog režima također su oštećeni nakon rata u Gazi i genocida nad palestinskim narodom. Čak je i tvrdnja režima da ima nepobjedivu vojsku dovedena u pitanje više nego ikad nakon operacije Oluja Al-Aksa 7. oktobra 2023. i infiltracije palestinskih snaga otpora iz Gaze na okupirane teritorije.