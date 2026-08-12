Politika ustupka suvereniteta Libana ne garantuje sigurnost zemlje

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - šejh Ahmed Qabalan, libanski muftija šiitskog mezheba opisao je sadašnju vladu ove zemlje kao najopasniju vladu među narodima, rekavši da ova vlada daje ustupke Washingtonu i Tel Avivu o kojima nisu mogli ni sanjati u proteklim decenijama.

Qabalan je rekao: Zemlja krvari, priroda regije gori, a suverenitet Libana je za stolom ludog okvira pregovora sa suverenim ustupcima; dok vladina propaganda govori o teškim rundama pregovora i zatvorenim vratima, u šokantnom trenutku, iza kulisa se otkriva i predstavlja sporazum koji daje Washingtonu i Tel Avivu ustupke o kojima sanjaju decenijama; i vlada zna da smo svjesni iza kulisa ove prljave igre.

Dodao je: Ono što ovdje želim reći je da je zemlja ostala bez vlade i bez nacionalnih i suverenih prioriteta, a tim koji je vodi ne pridaje nikakav značaj nacionalnim i suverenim interesima, a južni Libanon i njegov narod mu nisu ni najmanje važni. Sadašnja vlada nije ništa drugo do politički vakuum, a opasno je što se prema Libanu odnosi kao prema besplatnom vlasništvu; I to je razlog našeg neslaganja s ovom vladom kojoj nedostaje nacionalna i suverena kompetencija.

Qabalan je naglasio: Naš pogled na zemlju i regiju nije nimalo mračan i beznadežan. Mi smo iz korijena ove zemlje i mi smo ista nacionalna snaga koja je povratila Liban onog dana kada ga je cijela regija napustila. Ono što se sada dešava, posebno u Hormuškom moreuzu, uspostavlja nova pravila za regiju i Liban. U novoj regionalnoj stvarnosti, Liban će povratiti svoju regionalnu težinu i prevazići krizu političkog vakuuma koji guta zemlju; također, plan "Velikog Izraela" izgubio je svoju izvršnu moć zahvaljujući hrabrosti otpora, njegovom herojstvu i strateškim žrtvama.

Također je naglasio da je sada vrijeme da se Liban zaštiti od krize političkog razuma i njegovog trenda predaje, rekavši: Sada se suočavamo s vladom koja ne vlada i ne želi vladati, osim u mjeri u kojoj ustupa privilegije u svojoj sferi suvereniteta.

Qabalan je zaključio rekavši: "Kažem zbog historije: Najopasnija vlada među narodima je vlada koja uvjerava svoj narod da su suvereni, nacionalni i sigurnosni ustupci cijena sigurnosti."