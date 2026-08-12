Cionistički režim uzeo je tijela 1.700 palestinskih šehida za taoce

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (a.s) - ABNA - Palestinski oslobodilački pokret je naglasio da cionistički režim drži tijela više od 1.700 palestinskih mučenika u numerisanim grobovima i mrtvačnicama, te je ovu akciju smatrao kontinuiranim zločinom protiv mučenika i njihovih porodica i jasnim kršenjem dostojanstva mrtvih i najosnovnijih ljudskih i pravnih pravila.

Pokret je u saopštenju objavio: Neprijateljsko insistiranje na korištenju tijela šehida kao alata za pritisak i pregovaranje pokazuje da ova politika nije individualna akcija, već službeni pristup koji odražava neprijateljev sadizam u osveti nad porodicama šehida i vršenju pritiska na palestinski narod te iskorištavanju tijela mrtvih radi postizanja političkih i sigurnosnih ciljeva.

Pokret je naglasio: Tijelo mučenika Berga nije predmet pregovora, a pravo njegove porodice da povrati njegovo tijelo i dostojanstveno ga sahrani nije predmet pregovora niti ucjenjivanja. Također je naglasio da neprijatelj neće moći slomiti volju palestinskog naroda ili izbrisati istinu o njegovim zločinima usvajanjem takve politike.

Palestinski oslobodilački pokret smatrao je cionistički režim u potpunosti odgovornim za nastavak ovog zločina i pozvao Ujedinjene nacije, Međunarodni komitet Crvenog križa i međunarodne institucije za ljudska prava da prekinu šutnju, odmah istraže ovaj slučaj i izvrše pritisak kako bi se utvrdila sudbina svih tijela u pritvoru i predala ih njihovim porodicama bez ikakvih uslova.

Pokret je naglasio: Pravda ne prestaje mučeništvom njenog vlasnika, dostojanstvo mučenika ne prestaje u trenutku njegovog mučeništva, a pravo njegove porodice da prihvati njegovo tijelo i sahrani ga ostat će nepromjenjivo pravo koje neprijatelj nema ovlaštenje oduzeti bez obzira koliko vremena prođe.