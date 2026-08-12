Trumpova popularnost dostigla je najniži nivo!

Prema novinskoj agenciji AhlulBayt (ABNA) - USA Today, anketa, objavljena u utorak, pokazuje da samo 33 posto Amerikanaca odobrava Trumpov učinak, što je pad od tri postotna boda u odnosu na prethodnu sedmicu. Ovo je najniža ocjena odobravanja za Trumpa otkako se vratio na vlast 2025. godine u anketama YouGova.

Pored Trumpove kontinuirane pada popularnosti u anketama, većina Amerikanaca (60 posto) ne smatra američkog predsjednika "poštenim i pouzdanim". Prema posljednjoj anketi, 65 posto ispitanika reklo je da Sjedinjene Američke Države idu u pogrešnom smjeru, što je porast od 2 postotna boda u odnosu na anketu provedenu krajem jula.

Najnovija anketa je također otkrila da Trumpove godine i dalje zabrinjavaju Amerikance, pri čemu 53 posto njih smatra da je 80-godišnjak prestar za Bijelu kuću.

Anketa Economist/YouGov provedena je od 7. do 10. augusta među 1.589 odraslih Amerikanaca. Margina greške ankete bila je plus ili minus 3,2 postotna boda.

Ranije je američki predsjednik Donald Trump, koji je prema anketama najmanje popularan predsjednik u svom drugom mandatu, ljutito nazvao ankete medija lažnim i tvrdio da su prave ankete o njegovoj podršci najbolje.

Niz novih anketa posljednjih dana pokazuje da je Trump na najnižoj tački u svom drugom mandatu, s obzirom na to da ga podržava samo oko trećina Amerikanaca, jer su zastoj u ratu s Iranom i visoke cijene plina uzeli politički danak.

Najnovije ankete pokazuju da je Trump najnepopularniji predsjednik u drugom mandatu u historiji svih anketa koje datiraju još od 1940-ih.