Jemenska vojska: Gađali smo saudijske položaje i skladišta oružja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA -, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga najavio je napad na centre za sakupljanje saudijskih vojnika, skladišta oružja i komandne centre ovih snaga u regiji Al-Mokha, a također i kamp "Tadawin" u provinciji Marib.

Objavio je da je ova operacija izvedena korištenjem velikog broja raketa i dronova te da su predviđeni ciljevi precizno pogođeni.

Prema njegovim riječima, u ovim napadima su desetine mrtvih i ranjenih, od kojih su neki bili Saudijci.

Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga naglasio je da će se operacije protiv okupljanja saudijskih snaga nastaviti.

Također je upozorio prevarene i zavedene jemenske snage da prestanu sarađivati ​​sa stranim stranama i, kako je rekao, "izdajom" prije nego što bude prekasno.