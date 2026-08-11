231 islamofobni zločin zabilježen u Njemačkoj u prvih šest mjeseci 2026. godine

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Njemačka je u prvih šest mjeseci 2026. godine zabilježila 231 islamofobni/antimuslimanski zločin. Ova statistika objavljena je kao odgovor na pitanja predstavnika njemačke Zelene stranke u parlamentu zemlje i uključuje slučajeve klasifikovane kao "islamofobija" u okviru politički motivisanih zločina. Njemačka vlada je naglasila da su ove brojke privremene i da se mogu promijeniti zbog kasnih izvještaja ili pregleda slučajeva.

Prema objavljenim podacima, njemačka policija je identificirala 127 osumnjičenih u vezi s ovim incidentima, ali nijedan od njih nije uhapšen. Od ukupno 231 registrovanog zločina, 33 su se dogodila u sajberprostoru. Njemačke vlasti su također registrovale 44 slučaja podsticanja mržnje, 13 slučajeva korištenja simbola neustavnih organizacija, 11 nasilnih zločina, 9 slučajeva prisile ili prijetnji i 3 slučaja uništavanja imovine. Još 47 slučajeva je klasifikovano kao "ostali zločini".

Statistika je objavljena dok je broj registrovanih antimuslimanskih slučajeva smanjen u odnosu na prošlu godinu. Njemačke vlasti su registrovale 543 antimuslimanska zločina u drugoj polovini 2025. godine i 489 zločina u prvoj polovini iste godine. Međutim, njemačka vlada je izjavila da brojke za 2026. godinu nisu konačne zbog mogućnosti primanja novih izvještaja i provođenja daljih revizija.

Istovremeno, njemački Savezni centar za borbu protiv diskriminacije također je prijavio antimuslimanske incidente u raznim sektorima. Većina prijavljenih slučajeva, sa 58 prijava, odnosila se na tržište rada. Također je bilo 42 slučaja u oblastima privatnih usluga i pristupa robi, te drugih u oblastima obrazovanja, provođenja zakona i pravosuđa, zdravstvene zaštite i javnih prostora.

Incidenti usmjereni protiv muslimana evidentiraju se i istražuju putem njemačkog policijskog sistema za registraciju politički motiviranih zločina, poznatog kao KPMD-PMK (njemačka skraćenica za Sistem registracije politički motiviranih zločina). Međutim, Ali Mette, generalni sekretar Islamske nacionalne zajednice Görüş (IGMG), rekao je da službena statistika pokazuje da su napadi usmjereni protiv muslimana i dalje ozbiljan problem u Njemačkoj. „Od 231 zločina zabilježenih samo u prvoj polovini godine, 231 je previše da bi se prihvatilo“, rekao je za IslamQ.

Mette je također upozorio da službena statistika možda ne odražava stvarne razmjere problema; Budući da se ne prijavljuju svi napadi usmjereni protiv muslimana policiji ili ne klasificiraju kao zločini usmjereni protiv muslimana kada se evidentiraju, naglasio je: „Bitno je da se prema žrtvama postupa ozbiljno i da im se pruža kontinuirana podrška.“