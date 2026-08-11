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Vrhovni komandant izdao odvojene naredbe; Imenovano šest visokorangiranih komandanata Generalštaba Oružanih snaga, IRGC-a i Basidža

11 august 2026 - 23:55
News ID: 1851649
Vrhovni komandant izdao odvojene naredbe; Imenovano šest visokorangiranih komandanata Generalštaba Oružanih snaga, IRGC-a i Basidža

ABNA24: Ajetullah sejjid Modžtaba Huseini Hamenei, vrhovni komandant Oružanih snaga, izdao je odvojene naredbe kojima se objavljuju odgovornosti i misije šest visokorangiranih komandanata i rukovodilaca oružanih snaga.

Na osnovu ovih naredbi, general-major Ali Abdullahi iz IRGC-a imenovan je za načelnika Generalštaba Oružanih snaga, a brigadni general Kioumars Hejdari imenovan je za zamjenika načelnika Generalštaba Oružanih snaga.

Također, brigadni general Ahmad Vahidi imenovan je za vrhovnog komandanta Korpusa islamske revolucionarne garde u činu general-majora, a general-major Mustafa Izadi preuzeo je odgovornost zamjenika vrhovnog komandanta IRGC-a.

Nakon ovih dekreta, odgovornost komandovanja mornaricom IRGC-a dodijeljena je kontraadmiralu Aliju Ozamaiju, a vodstvo organizacije dobrovoljaca - Basidž dodijeljeno je hudžetul-islamu Huseinu Taebu.

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