Vrhovni komandant izdao odvojene naredbe; Imenovano šest visokorangiranih komandanata Generalštaba Oružanih snaga, IRGC-a i Basidža

Na osnovu ovih naredbi, general-major Ali Abdullahi iz IRGC-a imenovan je za načelnika Generalštaba Oružanih snaga, a brigadni general Kioumars Hejdari imenovan je za zamjenika načelnika Generalštaba Oružanih snaga.



Također, brigadni general Ahmad Vahidi imenovan je za vrhovnog komandanta Korpusa islamske revolucionarne garde u činu general-majora, a general-major Mustafa Izadi preuzeo je odgovornost zamjenika vrhovnog komandanta IRGC-a.



Nakon ovih dekreta, odgovornost komandovanja mornaricom IRGC-a dodijeljena je kontraadmiralu Aliju Ozamaiju, a vodstvo organizacije dobrovoljaca - Basidž dodijeljeno je hudžetul-islamu Huseinu Taebu.