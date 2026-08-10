CNN: Iran dokazuje svoju nepopustljivost prema Trumpu sa 6 uslova/Amerika u pasivnom stavu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Donald Trump je započeo rat protiv Irana s iluzijom "bezuvjetne predaje", ali ne samo da nije uspio prisiliti Irance na predaju, već se sada suočava s izazovom Hormuškog tjesnaca i sve strožim zahtjevima Irana u zamjenu za otvaranje ovog plovnog puta.

"Sporazum s Omanom ne znači otvaranje Hormuškog tjesnaca"; "Da bi se otvorio Hormuški tjesnac, Amerika mora ispraviti svoje ponašanje." Ovo su ponovljene izjave iranskih zvaničnika posljednjih dana o uvjetima za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je također postavio 6 uvjeta Sjedinjenim Državama u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Pozivajući se na ove uvjete, CNN je naglasio da se Iran ne samo nije predao, već je sada postavio i više i strožijih zahtjeva u vezi s Hormuškim tjesnacem.

Američki medij je naglasio da ograničeni sporazum koji se postiže s Omanom oko Hormuškog tjesnaca ne znači otvaranje ovog vitalnog plovnog puta, kako to Washington želi.

Iranska lista od šest uslova

U subotu je Mohammad Baqer Zolghadr, tadašnji sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana i sadašnji politički savjetnik vođe Islamske Republike Iran, predstavio listu zahtjeva koje bi Iran postavio Sjedinjenim Državama u zamjenu za otvaranje Hormuškog moreuza. Smatrao je "reformu američkog ponašanja" preduvjetom za otvaranje Hormuškog moreuza i iznio sljedeće uslove za otvaranje ovog vitalnog plovnog puta:

1- Nikada ne prijetiti Iranu nijednim jezikom niti vrijeđati svetinje ove nacije,

2- Zauvijek prekinuti rat i agresiju protiv Irana i njegovih saveznika u Libanu, Palestini, Jemenu i Iraku,

3- Ukinuti pomorsku blokadu i povući svoje vojne snage (pomorske i zračne) iz okoline Irana,

4- Bez izuzetka platiti štetu od dva agresivna rata nametnuta Iranu,

5- Ukinuti okrutne i nezakonite sankcije protiv iranskog naroda,

6- Bezuvjetno vratiti zamrznutu i ukradenu imovinu iranskog naroda.

Stručnjaci smatraju da ovi strogi uslovi Irana ukazuju na to da Iran ima prevlast u ratu s Amerikom.

Mark Esper, ministar odbrane u prvom mandatu pod Trumpom, naglasio je da novi iranski uslovi za otvaranje Hormuškog moreuza pokazuju da Iranci vjeruju da imaju prevlast i misle da pobjeđuju; i zapravo, pobjeđuju. To je ono s čime se sada suočavamo.

Dodao je da je Iran dobro svjestan svoje pozicije u pregovorima i utjecaja koji ima kroz kontrolu nad Hormuškim moreuzom.

Prema raznim američkim medijima, Trump se sada suočava s ozbiljnim smanjenjem zaliha oružja i nastavak rata nije u njegovom najboljem interesu. S druge strane, mediji su izvijestili da visoki američki generali savjetuju Trumpu iza kulisa da "izđe" iz sukoba s Iranom.

Wall Street Journal je u nedjelju izvijestio da je američki predsjednik rekao svojim savjetnicima da bi mogao pristati na otvaranje Hormuškog moreuza i okončati rat s Iranom bez nuklearnog sporazuma.

Ove izjave dolaze od iste osobe koja je, u ranim danima rata, pozivala Irance na "predaju". Također je bio prisiljen da odustane od svojih prijetnji Iranu mnogo puta (najmanje sedam puta).

Al Jazeerin stručnjak, Mohammed Sharqawi, naglasio je u tom smislu da Trump samo traži "častan izlaz" tako da nije jasno da li je namjeravao pobjeći ili se izvući iz vrtloga sukoba.

Trenutno, prema riječima glasnogovornika iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaila Baghaeija, ne vode se nikakvi pregovori s Amerikancima, već se odvija samo razmjena poruka putem posrednika.

Diplomat je naglasio da sve dok se američka politika i pomorska blokada nastavljaju, Hormuški moreuz neće biti siguran prolaz.