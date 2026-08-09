Iračke grupe otpora pozivaju na odgovor na saudijske napade

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon nedavnih saudijskih napada na položaje Narodnih mobilizacijskih snaga u Iraku i tekućih napada na saudijsku energetsku infrastrukturu, političko i sigurnosno okruženje u Iraku ušlo je u novu fazu. Tokom protekla dva dana, brojne iračke grupe otpora osudile su napade Rijada i naglasile potrebu za recipročnim odgovorom; stav koji ukazuje na mogućnost da irački slučaj uđe u novu rundu regionalnih konfrontacija.

U svom posljednjem stavu, generalni sekretar iračkog pokreta Nujaba objavio je da je „diplomatija prema Al-Saudu beskorisna“ i naglasio da saudijski napadi na položaje Narodnih mobilizacijskih snaga ne bi trebali ostati bez odgovora.

Osvrćući se na nedavne napade na baze iračkih Narodnih mobilizacijskih snaga, pozvao je na odgovor koji bi spriječio Rijad da ponovi takve akcije.

Šeik Akram Al-Kaabi je u govoru izjavio: Svoj braći će biti jasno da je opcija diplomatije s vehabijskim režimom Al-Sauda besplodna opcija, jer ovaj režim ima odstupanje u vjerovanju i stoji iza mnogih zavjera koje su usmjerene na Irak i njegov narod. Ovaj režim ima krv našeg naroda na svojim rukama, uključujući finansiranje i slanje hiljada auto-bombi i terorističkih operacija koje su korištene za ubijanje nevinih ljudi, žena i djece.

Generalni sekretar Al-Nujaba je nastavio: Vidite da se ovaj omraženi režim ponaša kao bijesno i buntovno stvorenje prema muslimanima, ali istovremeno, prema cionistima i neprijateljima islama izgleda kao muzara krava, te je pred njima ponižen i ponižen. Stoga, ispravan i odlučan način suočavanja s takvim režimom nije ništa drugo nego proporcionalan i odvraćajući odgovor, baš kao što se mora suprotstaviti njegovim zločinima i agresijama. Ova akcija mora biti u mjeri u kojoj se ostvaruje odanost krvi naših dragocjenih šehida, posebno šehida Narodnih mobilizacijskih snaga koji su postali žrtve izdajničkih djela.

Naglasio je: Može li financijska naknada nadoknaditi njihovu svetu krv? Može li bilo koja količina novca vratiti sreću njihovoj siročadi, ožalošćenim majkama i udovim suprugama?! Nikada! Svo bogatstvo na svijetu nije jednako kapi krvi dragocjenih iračkih šehida.

Al-Kaabi je dodao: Na projektile se odgovara projektilima, a na vatru se odgovara samo vatrom.

Ove izjave dolaze u vrijeme kada su nedavni zračni napadi na položaje Narodnih mobilizacijskih snaga također naišli na oštru reakciju iračke vlade. Bagdad je ove napade smatrao kršenjem svog nacionalnog suvereniteta. Međutim, istovremeno, iračka vlada pokušala je spriječiti širenje sukoba i naglasiti održavanje unutrašnje stabilnosti i sprječavanje eskalacije regionalnih napetosti.

Nasuprot tome, napadi na saudijsku energetsku infrastrukturu također su se intenzivirali u posljednjih 48 sati. Saudijsko ministarstvo energetike potvrdilo je napad na Aramcove objekte u Jazanu, a bilo je i izvještaja o eksploziji u Aramcovom plinskom postrojenju "Bari" u regiji Jubail. Ovi događaji pokazuju da su strateški energetski objekti Saudijske Arabije i dalje pod prijetnjom i da se opseg napetosti proširio s iračkog polja duboko na saudijsku teritoriju.

Iako su neke iračke grupe otpora govorile o spremnosti za odgovor, koalicija "Islamski otpor Iraka" jučer je objavila da je odgodila provedbu planiranog odgovora na zahtjev nekih iračkih političkih lidera; problem koji pokazuje da, pored vojne spremnosti, ulažu se napori za upravljanje političkim i sigurnosnim posljedicama bilo kakve protumjere.

Nedavni saudijski napadi nisu samo jasno kršenje iračkog nacionalnog suvereniteta, već i nastavak intervencionističke politike Rijada u unutrašnjim dešavanjima u zemlji; politike koja, prema iračkim zvaničnicima i grupama otpora, povećava obim nesigurnosti i napetosti umjesto da doprinosi regionalnoj stabilnosti. U tom kontekstu, iračke grupe otpora naglašavaju da će, sve dok se napadi i vojne intervencije protiv Iraka nastavljaju, pravo na odmazdu radi odbrane suvereniteta i sigurnosti ove zemlje biti zadržano, a odgovornost za bilo kakvu eskalaciju krize leži na strani koja je pokrenula te akcije.