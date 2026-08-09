U Bahreinu uhapšen direktor vjerskog centra zbog obilježavanja Erbeina

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), bahreinske sigurnosne vlasti uhapsile su Ahmeda Zayera Alija, direktora udruženja Ansar al-Adala Husseiniya u regiji Diraz, nakon održavanja žalosne povorke za Arbaeenom.

Javno tužilaštvo Bahreina također je pritvorilo Zayera Alija na sedam dana radi istrage. Ovo je drugi sličan slučaj nakon hapšenja direktora zajednice Sitra.

Bahreinske snage sigurnosti nastavljaju kampanju protiv šiitskih građana, ciljajući njihove vjerske rituale i običaje te pokrećući val hapšenja.

Tokom mjeseci muharem i sefer, bahreinske snage sigurnosti ciljale su stotine građana zbog održavanja i učešća u vjerskim obredima, te su usvojile sektaški pristup ovim ceremonijama nametanjem prepreka, ograničenja i postavljanjem raznih smjernica.