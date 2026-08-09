Intenziviranje napada cionističkog režima u južnom Libanu; od artiljerijskih napada do široko rasprostranjenih požara

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), na osnovu izvještaja s terena, artiljerija cionističke vojske ciljala je područja u Al-Mansouriju, Mays Al-Jabalu i Al-Qantari, kao i područje između Dohe i Kafr Ramana, brdo Al-Dabsha, visove Ali Al-Taher i Wadi Al-Saluqi.

Izraelski dron je također napao područje oko Mifdona i bacio eksploziv preko uzvisina Ali Taher i nekoliko drugih područja, što je dovelo do raširenih požara u uzvisinama Deir al-Mazra'a, Kafr Houna, Niha i Ain al-Tina, a dijelovi vegetacije i šuma su izgorjeli.

U međuvremenu, snage civilne zaštite povezane s Islamskim zdravstvenim odborom i Libanskom civilnom zaštitom poslane su da obuzdaju i okruže požare; međutim, obim požara i teškoća pristupa nekim područjima zbog geografskih uvjeta otežali su operacije gašenja požara.

Eksplozije koje su rezultat djelovanja izraelske vojske prijavljene su i u Hadata, Talusa, Al-Qantara i području između Al-Tair i Kunin. Dok su okupacijske snage nastavile rušiti kuće u Zutar al-Sharqiyi, izgradile su nasip u blizini trga Zutar al-Gharbiya.

Istovremeno, izraelske vojne jedinice su gađale područja Beit Al-Siyada, Hadade, Al-Mansourija i oko Shebaa iz lakog naoružanja za operacije pucanja i čišćenja. Vojna vozila i tenk Merkava su se također kretali u Hadadi i Harisi i otvorili vatru, uzrokujući požare.

Izraelske snage su također napredovale prema blizini Qala Dweibe i područja Al-Shamisa u Kafr Shubi, a dva tenka zajedno s pješadijom stigla su do položaja libanonske vojske u Barka Al-Naqaru; pokreti koji ukazuju na nastavak kopnene i artiljerijske agresije i uništavanje infrastrukture i kuća u južnom Libanu.