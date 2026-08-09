300 djece ubijeno u 300 dana primirja u Gazi

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), mučeništvo djece u Gazi, čak i tokom takozvanog primirja, bilo je tema izvještaja Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija.

UNICEF je objavio: Najmanje 300 djece umrlo je u Gazi u 300 dana od početka primirja između Izraela i Hamasa; brojka koja je jednaka smrti jednog djeteta svaki dan. Organizacija upozorava da primirje nije uspjelo zaštititi najranjivije segmente društva.

Devetogodišnji Tala Abu Matar ubijen je prošlog mjeseca nakon što su izraelske snage otvorile vatru na izbjegličke šatore u blizini Deir el-Balaha.

Primirje nije uspjelo zaštititi stanovnike Gaze. Svako od 300 djece koja su izgubila život ostavilo je za sobom roditelje, braću i sestre i prijatelje koji su shrvani gubitkom, a kontinuirani napadi znače da su oni koji su preživjeli i dalje u opasnosti.