Osovina otpora - postignuća iznad očekivanih na izborima u Iraku

14 novembar 2025 - 00:00
Osovina otpora - postignuća iznad očekivanih na izborima u Iraku

ABNA24: Pokreti bliski otporu ostvarili su uspjeh na parlamentarnim izborima u Iraku.

Prvi rezultati iračkih parlamentarnih izbora ukazuju na rezultate pokreta bliskih Osovini otpora i iranskim saveznicima koji su iznad očekivanja.

 Iako je Muhammad Shia Sudani osvojio najviše glasova, njegova pozicija je krhka, jer mu je potrebna koalicija s drugim grupama da bi formirao vladu i ne može sam imenovati premijera. 

S druge strane, sastav njegove koalicije uključuje ličnosti i stranke koje imaju pozitivan stav prema Iranu, te se zbog toga ukupni rezultat izbora može ocijeniti u korist pokreta otpora.

 Međutim, nastavak mandata trenutnog premijera čini se malo vjerovatnim, jer će se ravnoteža snaga u parlamentu vjerovatno pomjeriti prema novim koalicijama i novim političkim sporazumima.

 Sveukupno, ovi izbori se mogu smatrati relativnom pobjedom za grupe povezane s Otporom.

