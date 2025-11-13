Osovina otpora - postignuća iznad očekivanih na izborima u Iraku

Prvi rezultati iračkih parlamentarnih izbora ukazuju na rezultate pokreta bliskih Osovini otpora i iranskim saveznicima koji su iznad očekivanja.

Iako je Muhammad Shia Sudani osvojio najviše glasova, njegova pozicija je krhka, jer mu je potrebna koalicija s drugim grupama da bi formirao vladu i ne može sam imenovati premijera.

S druge strane, sastav njegove koalicije uključuje ličnosti i stranke koje imaju pozitivan stav prema Iranu, te se zbog toga ukupni rezultat izbora može ocijeniti u korist pokreta otpora.

Međutim, nastavak mandata trenutnog premijera čini se malo vjerovatnim, jer će se ravnoteža snaga u parlamentu vjerovatno pomjeriti prema novim koalicijama i novim političkim sporazumima.

Sveukupno, ovi izbori se mogu smatrati relativnom pobjedom za grupe povezane s Otporom.