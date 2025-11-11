Nauka je pretvorena u oruđe za uništenje čovječanstva od strane kolonijalnih sila

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ajetullah Sayyed Sajid Ali Naqvi, šef Šiitskog vijeća uleme Pakistana, rekao je povodom Međunarodnog dana "Nauke za mir i razvoj": Nauka i znanje su poput hirurške oštrice; Ako je u rukama doktora, puno je dobrote i koristi, ali ako je u rukama bandita, donosi zlo i uništenje.

Dodao je: Situacija u današnjem svijetu je također takva. Nažalost, znanje koje bi trebalo služiti dobrobiti i sreći čovječanstva umjesto toga je iskorišteno za uništenje čovječanstva. U sadašnjem svijetu, imperijalizam i njegov cionistički saveznik su jasni neprijatelji čovječanstva od kojih se nikada ne može očekivati ​​nikakvo dobro.

Sajid Naqvi je naglasio: Nema sumnje da su eksperimentalna nauka i moderno znanje odigrali ogromnu ulogu u ljudskom napretku, boljem razumijevanju svemira i rješavanju problema ljudskog života, ali s druge strane, ista ta nauka postala je alat za uništenje čovječanstva u rukama kolonijalnih sila. Najveći i najgnusniji primjeri toga bili su atomski bombaški napadi na Hirošimu i Nagasaki u prošlosti, a danas je Pojas Gaze postao laboratorija ove okrutnosti.

Nastavio je: Glad se koristi kao oružje, a preživjeli su također meta, dok se mnogo govori o „mirovnom sporazumu“, ali u praksi okrutnost i tama i dalje prevladavaju.