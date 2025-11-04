Iranci obilježavaju godišnjicu zauzimanja američke ambasade skupovima u preko 900 gradova

Studenti, mladi, svećenici i porodice učestvovali su u demonstracijama u utorak, osuđujući akcije SAD-a i Izraela, uključujući njihovu 12-dnevnu agresiju na Iran u junu.

Učesnici su nosili iranske zastave i postere onih koji su poginuli u napadima SAD-a i Izraela, uzvikujući slogane "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu".

Zvaničnici vladinih i vojnih institucija, porodice šehida i veterani iračkog rata protiv Irana 1980-ih također su prisustvovali nacionalnom događaju, koji je tokom godina prerastao u globalno obilježavan događaj.

U Teheranu je marš započeo na Trgu Palestine i nastavio se prema bivšoj američkoj ambasadi, uz govore, vjerske pjesme i čitanje rezolucija kojima se osuđuju Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Izložene su i kulturne izložbe koje ističu decenije zapadnih i izraelskih "zločina". Simbolični prikazi iranskih raketa i centrifuga predstavljeni su duž rute, a spaljene su i američke i izraelske zastave.

Održano je i simbolično suđenje bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Od ranog jutra, studenti, mladi i porodice okupljali su se duž ruta koje vode do Trga Palestine, mašući iranskom zastavom.

Duž ulice Taleghani do bivše ambasade, školski horovi, marširajući orkestri i kulturni štandovi doprinijeli su atmosferi, a revolucionarne pjesme i povici "Smrt Americi" odjekivali su ulicama.

Zvanična rezolucija skupova u Teheranu pročitana je naglas, naglašavajući taj dan kao središnju tačku protivljenja Islamske Republike globalnoj hegemoniji i kao obilježavanje studenata i mladih koji su bili pioniri revolucije.

Izjava je potvrdila iransku posvećenost otporu protiv dominacije SAD-a i Izraela, aktivnoj podršci globalnim pokretima koji se protive stranoj hegemoniji i odbrani palestinskih prava.

Pozvala je na nacionalno jedinstvo oko liderstva ajetulaha Seyyeda Alija Hamneija, očuvanje iranske vojne i ekonomske nezavisnosti i kontinuirano promovisanje naučne i tehnološke samodovoljnosti.

Učesnici su obećali lojalnost lideru i obećali da će podržavati vrijednosti Islamske revolucije i naslijeđe šehida, posebno studenata i mladih, kao bitne za zaštitu iranskog suvereniteta.

13. Aban se obilježava kao Dan studenata i Nacionalni dan borbe protiv arogancije, obilježavajući tri ključna historijska događaja: progonstvo imama Homeinija u Tursku 1964. godine, ubistvo studenata koji su protestovali 1978. godine i preuzimanje američke ambasade 1979. godine.

Ovaj dan simbolizira nacionalno dostojanstvo, otpor i prkos stranim protivnicima u iranskom kolektivnom sjećanju.