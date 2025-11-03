Libanska vojska mobilizira snage u blizini južne granice usred izraelskih kretanja

Libanska novinska agencija NNA izvijestila je u nedjelju da je mobilizacija i raspoređivanje vozila i trupa vojske u tom području uslijedilo kao odgovor na izraelske snage koje su uspostavile položaje pripravnosti unutar okupiranih teritorija uz Meiss al-Jabal.

Ovo raspoređivanje dolazi nakon direktive libanskog predsjednika Josepha Aouna u četvrtak da se vojska suprotstavi svakom izraelskom vojnom upadu u južni Libanon u eskalaciji napetosti uprkos postojećem sporazumu o prekidu vatre.

Direktiva predsjednika uslijedila je nakon novih zračnih napada i smrtonosne izraelske kopnene agresije u gradu Blida u kojoj je poginuo jedan civil.

Prema saopštenju libanskog predsjedništva u četvrtak, Aoun je naredio načelniku vojske Rudolpheu Haikalu da "libanskoj vojsci naloži da se suprotstavi svakom izraelskom upadu na oslobođene južne teritorije, u odbrani libanske zemlje i sigurnosti građana".

U subotu je u izraelskom zračnom napadu na jugu Libana živote izgubilo četiri osobe, a tri su ranjene. Žrtve su nastale nakon što je izraelski dron ciljao vozilo u selu Kafr Rumman.

Drugi izraelski dron je ranije tog dana izveo zračni napad na obližnji grad Kafr Sir.

Napadi su uslijedili tri dana nakon što su izraelske trupe izvele kopneni upad u južnu libansku pokrajinu Nabatieh, gdje su se dogodili napadi u subotu.

Izrael nastavlja provoditi smrtonosnu agresiju širom južnog Libana usred kontinuiranog kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je režim postigao s libanskim pokretom otpora Hezbollahom 27. novembra 2024. godine.

Ponovljena bombardiranja Izraela izazvala su sve veću osudu zbog podsticanja nestabilnosti i ciljanja civila uprkos tvrdnjama režima da su isključivo usmjerena na samoodbranu.

Izraelski ministar rata prijeti "dubljom" eskalacijom

U međuvremenu, u objavi na društvenim mrežama u nedjelju, izraelski ministar vojnih poslova Israel Katz optužio je libanskog predsjednika da "odugovlači" i odgađa razoružanje Hezbollaha, upozoravajući na daljnju eskalaciju protiv zemlje.

"Hezbollah se igra vatrom, a predsjednik Libana odugovlači", rekao je Katz. "Opredijeljenost libanonske vlade da razoruža Hezbollah i ukloni ga iz južnog Libana mora se provesti."

"Najstrože provođenje zakona će se nastaviti i čak će se produbiti - nećemo dozvoliti prijetnju stanovnicima sjevera", dodao je.

Tokom sjednice kabineta u nedjelju, izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je rekao da Tel Aviv "neće dozvoliti da libanski front ponovo bude izvor prijetnje Izraelu", obećavši da će "učiniti sve što je potrebno da se to spriječi".

Izrael je značajno intenzivirao svoje akte agresije protiv Libana u posljednjih nekoliko sedmica, ciljajući opremu za obnovu, za koju režim tvrdi da je Hezbollah koristi za obnovu infrastrukture.

Od potpisivanja sporazuma o prekidu vatre, Izrael je ubio preko 300 ljudi.