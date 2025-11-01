Izraelski napadi ugrožavaju osjetljivu stabilnost u južnom Libanu

Glasnogovornik UNIFIL-a Tilak Pokharel okarakterizirao je situaciju duž Plave linije – linije razgraničenja koja dijeli Liban od teritorija pod izraelskom okupacijom i strateški važne Golanske visoravni – kao situaciju opreznog spokoja nakon prestanka neprijateljstava između izraelskog režima i Libana u novembru 2024.

Iako je primirje uspješno zaustavilo aktivne razmjene vatre, Pokharel je primijetio da kontinuirana kršenja i dalje vrše pritisak na krhku stabilnost koja se održava već skoro godinu dana.

„Postoji hitna potreba da se izbjegne bilo kakva daljnja eskalacija“, naglasio je. „Kontinuirana kršenja rizika potkopavaju napredak koji su strane postigle ka obnavljanju stabilnosti. UNIFIL je spreman da ih podrži u poštivanju Rezolucije 1701.“

Rezolucija, koja je posredovala u prekidu vatre u 33-dnevnom ratu koji je Izrael pokrenuo protiv Libana 2006. godine, poziva okupacioni režim u Tel Avivu da poštuje libanski suverenitet i teritorijalni integritet.

Pokharel je izjavio da je misija trenutno usmjerena na tri glavna cilja: osiguranje stabilnosti duž Plave linije, pomoć libanskim oružanim snagama u njihovim naporima za preraspoređivanje i jačanje prisustva libanske države u južnoj regiji.

Iako je postignut značajan napredak u raznim oblastima, priznao je da ozbiljni izazovi i dalje postoje.

Pokharel navodi da su, uz podršku UNIFIL-a, libanske oružane snage od novembra 2024. godine uspostavile preko 120 stalnih položaja u regiji između rijeke Litani i Plave linije.

Međutim, naglasio je da izraelske vojne akcije sjeverno od Plave linije i dalje predstavljaju značajan izvor napetosti.

Visoki zvaničnik UNIFIL-a tvrdio je da prisustvo izraelske vojske sjeverno od Plave linije predstavlja kršenje Rezolucije 1701.

Istakao je da je misija dokumentovala blizu 7.000 kršenja vazdušnog prostora i više od 2.400 vojnih incidenata sjeverno od Plave linije od prekida vatre, uključujući i zračne i kopnene upade na libansku teritoriju.

Pokharel je upozorio da ove akcije potkopavaju pokušaje stabilizacije pograničnog područja.

Također je ukazao na zabrinjavajući porast napada usmjerenih na osoblje UN-a.

„Samo u oktobru, osoblje i sredstva UNIFIL-a bili su tri puta mete izraelskih napada dronom i granatama“, rekao je.

UNIFIL je osnovan da nadgleda izlazak izraelskih snaga iz južnog Libana nakon izraelske invazije 1978. godine. Njegov mandat je produžen nakon sukoba u Libanu tokom ljeta 2006. godine.

Izraelski napadi se odvijaju uz rastući pritisak na libanonsku vladu da demontira pokret otpora Hezbolaha. Sjedinjene Američke Države i Izrael su progresivno kritikovali mirovne snage zbog toga što nisu preduzele akcije protiv Hezbolaha u južnom Libanu.

Ipak, posmatrači ističu da se mandat UNIFIL-a ne proteže na suprotstavljanje Hezbolahu, a grupa otpora se u Libanu generalno doživljava kao vitalno sredstvo odvraćanja od izraelske agresije.

Čak i uz gotovo svakodnevne izraelske zračne napade i ponovljena kršenja libanskog zračnog prostora i suvereniteta, Hezbolah stoji kao jedina kredibilna vojna sila opremljena da se suprotstavi okupaciji i spriječi daljnje izraelsko napredovanje.

Libanonske vlasti su osudile izraelsku kontinuiranu okupaciju pet lokacija u južnom Libanu, nazivajući je očiglednim kršenjem sporazuma o prekidu vatre.