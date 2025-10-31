Kako je Hezbollah upravljao slučajem šehida i nestalih u akciji / Odbacivanje masovnih ukopa i provođenje više od 1.000 DNK testova

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Hezbollah u Libanu se suočio s ljudskim i složenim problemom nakon implementacije sporazuma o prekidu vatre 27. novembra 2024. godine, naime upravljanjem slučajem šehida i nestalih u akciji.

Zadatak snaga Hezbollaha uključivao je pronalazak tijela i posmrtnih ostataka šehida, njihovo izvlačenje iz ruševina, skladištenje u posebnim centrima i provođenje više od 1.000 DNK testova kako bi se utvrdio identitet svakog tijela. Pronalaženje odgovarajućeg mjesta za sahranu bio je još jedan izazov, jer su tokom 66-dnevnog rata bili prisiljeni privremenoukopati šehide na neodgovarajućim mjestima, a zatim ih prenijeti na njihovu konačnu lokaciju kada su uslovi bili spremni.

Izazov uništenih tijela

Prema riječima Mahmouda Karkija, službenika za medije Odjela za civilnu zaštitu Islamskog zdravstvenog odbora Libana, razlog velikog broja nestalih osoba bila je prekomjerna upotreba smrtonosnog oružja od strane neprijatelja i teško uništavanje domova. Dodao je: „Neke vrste oružja su raskomadale tijela šehida, nešto što nije viđeno u prethodnim ratovima.“

Dugo trajanje rata i okupacija dijelova južnog Libana također su uzrokovali raspadanje i propadanje tijela šehida, a nedostatak pristupa timova za pomoć pogođenim područjima dodatno je zakomplicirao situaciju. Također je moguće da su neki od nestalih u zatočeništvu, jer je oslobađanje palestinskih zatvorenika pokazalo da su neki od njih susreli libanonske zatvorenike.

Odbacivanje masovnih ukopa i pokušaj identifikacije

Uprkos svim ovim problemima, Hezbollah je odbacio opciju masovnih sahrana i odlučio pažljivo registrovati i DNK testirati svaki dio posmrtnih ostataka đehida. Ovaj proces im je omogućio da provedu više od 1.000 DNK testova i zatvore mnoge dosijee nestalih osoba; 65 ih je do danas ostalo na listi.

Prije rata, Islamski zdravstveni odbor osnovao je mrtvačnicu u gradu Kufra i rasporedio timove od 20 obučenih za upravljanje i precizno evidentiranje informacija o svakom tijelu. Nakon rata, timovi su privremeno sahranili tijela u numerisanim kovčezima i evidentirali informacije povezane sa svakim kovčegom u bazu podataka.

Upravljanje grobljima i ograničeni kapacitet

Groblje Rawdat al-Shaheedin u južnim predgrađima Bejruta, gdje su sahranjeni šehidi, bilo je prenatrpano. Kako bi riješio problem, Hezbollah je povećao kapacitet grobova i postavio razdjelnu ploču između svakog šehida. Također, nakon rata, novo groblje za šehide osnovano je u području "Kifa'at", gdje su do sada sahranjena četiri šehida, uključujući Husseina al-Khalila (Abu Alija).

Utvrđivanje pravnog statusa nestalih osoba

Prije pronalaska tijela ili posmrtnih ostataka šehida, Hezbollah nije izdavao nikakva saopštenja, a konačna odluka u vezi s nestalim osobama bila je na porodicama. Neke porodice su izgradile simbolične grobove i čekale da se pronađu posmrtni ostaci šehida, dok su druge prihvatile mogućnost da je osoba mrtva ili živa u zatočeništvu.

Libansko Ministarstvo unutrašnjih poslova i općine objavile su da izdavanje smrtovnica za nestale osobe prvo zavisi od odluke porodica, a zatim se pravna presuda može donijeti putem vjerskih i islamskih sudova.