Izrael blokira posjete Crvenog križa kako bi prikrio zločine nad palestinskim zatvorenicima

Izraelski ministar vojnih poslova, Israel Katz, izjavio je u srijedu da je potpisao naredbu kojom se predstavnicima MKCK-a zabranjuje posjeta palestinskim zatvorenicima, tvrdeći da bi omogućavanje pristupa "ozbiljno naštetilo sigurnosti Izraela".

Prema Palestinskom društvu zatvorenika, grupi koja podržava zatvorenike i njihove porodice, ovaj potez "pruža dodatno pokriće za tekuće zločine u izraelskim zatvorima" i dio je šireg napora da se zatvorenicima oduzmu njihova osnovna prava.

Grupa je pozvala MKCK da zauzme "jasan i čvrst stav" protiv izraelskih ograničenja i da odmah nastavi posjete palestinskim zatvorenicima, od kojih su mnogi držani u izolaciji ili u teškim uslovima.

Izraelski mediji su izvijestili da se zabrana odnosi na sve zatvorenike koje Tel Aviv definira kao "nezakonite borce" - termin koji se odnosi na Palestince pritvorene iz Gaze i okolnih područja tokom dvogodišnjeg genocidnog rata Izraela na toj teritoriji.

Prema povjerljivim izraelskim vojnim podacima koje je The Guardian citirao u septembru, više od 6.000 Palestinaca je pritvoreno prema zakonu o "nezakonitim borcima", koji omogućava neograničeno pritvaranje bez optužbe ili suđenja.

Skoro 75 posto onih otetih iz Gaze su civili, navodi se u izvještaju. Većina su profesionalci poput ljekara, nastavnika, pisaca i državnih službenika, kao i djeca i osobe koje pate od hroničnih bolesti ili invaliditeta.

Svjedočenja koja su prikupili palestinski advokati ukazuju na to da su zatvorenici podvrgnuti sistematskom mučenju u izraelskim objektima, uključujući teška premlaćivanja, izgladnjivanje, medicinsko zanemarivanje i druge brutalne tretmane.

Prema Palestinskom društvu zatvorenika, 80 Palestinaca je umrlo u izraelskom pritvoru od oktobra 2023. godine.