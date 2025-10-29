  1. Home
Izrael blokira posjete Crvenog križa kako bi prikrio zločine nad palestinskim zatvorenicima

29 oktobar 2025 - 21:32
ABNA24: Palestinsko društvo zatvorenika tvrdi da je kontroverzna odluka Izraela da zabrani posjete Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) palestinskim zatvorenicima pokušaj prikrivanja zločina koji se događaju unutar pritvorskih objekata režima.

Izraelski ministar vojnih poslova, Israel Katz, izjavio je u srijedu da je potpisao naredbu kojom se predstavnicima MKCK-a zabranjuje posjeta palestinskim zatvorenicima, tvrdeći da bi omogućavanje pristupa "ozbiljno naštetilo sigurnosti Izraela".

Prema Palestinskom društvu zatvorenika, grupi koja podržava zatvorenike i njihove porodice, ovaj potez "pruža dodatno pokriće za tekuće zločine u izraelskim zatvorima" i dio je šireg napora da se zatvorenicima oduzmu njihova osnovna prava.

Grupa je pozvala MKCK da zauzme "jasan i čvrst stav" protiv izraelskih ograničenja i da odmah nastavi posjete palestinskim zatvorenicima, od kojih su mnogi držani u izolaciji ili u teškim uslovima.

Izraelski mediji su izvijestili da se zabrana odnosi na sve zatvorenike koje Tel Aviv definira kao "nezakonite borce" - termin koji se odnosi na Palestince pritvorene iz Gaze i okolnih područja tokom dvogodišnjeg genocidnog rata Izraela na toj teritoriji.

Prema povjerljivim izraelskim vojnim podacima koje je The Guardian citirao u septembru, više od 6.000 Palestinaca je pritvoreno prema zakonu o "nezakonitim borcima", koji omogućava neograničeno pritvaranje bez optužbe ili suđenja.

Skoro 75 posto onih otetih iz Gaze su civili, navodi se u izvještaju. Većina su profesionalci poput ljekara, nastavnika, pisaca i državnih službenika, kao i djeca i osobe koje pate od hroničnih bolesti ili invaliditeta.
Svjedočenja koja su prikupili palestinski advokati ukazuju na to da su zatvorenici podvrgnuti sistematskom mučenju u izraelskim objektima, uključujući teška premlaćivanja, izgladnjivanje, medicinsko zanemarivanje i druge brutalne tretmane.

Prema Palestinskom društvu zatvorenika, 80 Palestinaca je umrlo u izraelskom pritvoru od oktobra 2023. godine.

