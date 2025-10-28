Odnosi Irana i Pakistana mogu se razviti u strateško partnerstvo

Govoreći u Teheranu tokom sastanka u utorak s pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Syedom Mohsinom Naqvijem, Ali Larijani je podvukao geopolitički značaj obje zemlje u regionalnim jednačinama.

Ukazao je na nedavni strateški sporazum između Pakistana i Saudijske Arabije, opisujući ga kao "mudar i pozitivan korak u suočavanju sa zajedničkim prijetnjama".

Larijani je rekao da današnje regionalno okruženje obilježavaju zajednički izazovi i protivnici, što zahtijeva „opipljivu, koordiniranu i sveobuhvatnu akciju među muslimanskim narodima“.

Larijani, koji je također savjetnik vođe Islamske revolucije, ajetullaha Seyyeda Alija Hamneija, naglasio je potrebu za produbljivanjem saradnje u oblastima sigurnosti, odbrane, politike i posebno ekonomije.

Također se zahvalio pakistanskoj vladi na njenom stavu tokom 12-dnevne američko-izraelske agresije u junu protiv Irana, nazivajući to dokazom zajedničkog razumijevanja strateških realnosti regije.

Sa svoje strane, Naqvi je istakao duboke historijske, kulturne i sigurnosne veze između dvije nacije.

Opisao je Iran kao "prijatelja, brata i partnera" Pakistana, dodajući da Islamabad teži snažnom, stabilnom i progresivnom Iranu.

Na kraju razgovora, obje strane su razmotrile najnovija regionalna dešavanja i naglasile važnost jačanja strateške koordinacije i oslanjanja na politička i diplomatska rješenja za rješavanje regionalnih i sigurnosnih pitanja.

Proširenje trgovinske razmjene i jačanje ekonomske saradnje također su bile među ključnim temama o kojima se razgovaralo.