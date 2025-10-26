Islamski džihad: "Snage za stabilizaciju" Gaze moraju biti odobrene od strane Vijeća sigurnosti UN-a, a ne od strane Trumpa

"Podržavamo snage s mandatom Vijeća sigurnosti s jasnim, ograničenim zadacima - ne one nametnute jednostrano", rekao je al-Hindi u intervjuu u nedjelju.

Njegova uloga, insistirao je, trebala bi biti "razdvajanje strana i praćenje prekida vatre, poput UNIFIL-a - a ne policijsko djelovanje ili okupacija Gaze", rekao je o snagama UN-a stvorenim u martu 1978. kako bi se potvrdilo izraelsko povlačenje iz Libana.

Mandat mora definirati njihove zadatke, trajanje i lokaciju. „Ono što sada vidimo je pokušaj da se ovo zaobiđe“, izjavio je.

Zvaničnik Islamskog džihada upozorio je na vanjsko miješanje ili miješanje u unutrašnje palestinske poslove.

„Odbacujemo svaki oblik stranog starateljstva ili povjereništva pod bilo kojim imenom. Nazovite to tehnokratskom vlašću, mirovnom upravom ili stabilizacijskim odborom - ako je to strana kontrola, to je i dalje starateljstvo“, dodao je.

„Nećemo prihvatiti Tonyja Blaira ili bilo koga poput njega da nadgleda Gazu. To bi bila nova Balfourova deklaracija“, rekao je o deklaraciji iz 1917. koju je predvodilo Ujedinjeno Kraljevstvo, a koja je dovela do ilegalnog stvaranja izraelskog entiteta u srcu palestinske zemlje.

Al-Hindi je ponovio da bi dogovoreni odbor „trebao izvući svoju legitimnost iz postojećeg palestinskog tijela - predsjedništva ili ministarstva - dok posrednici koordiniraju s drugim strankama.“

Izričito je odbacio razgovore o takozvanom „mirovnom vijeću“ koje predvode Trump i bivši britanski premijer Tony Blair. „To bi se svodilo na strani suverenitet.“

Rekao je da bi uloga bilo kojeg međunarodnog tijela trebala biti „ograničena na nadzor sredstava za obnovu i osiguranje transparentnosti - a ne na upravljanje Gazom“.

„Problem nije ime ili ko ga predlaže. Problem je suverenitet - ko zapravo ima vlast. Ta vlast mora biti palestinska.“

Al-Hindi je insistirao da izraelski režim „ucjenjuje, odugovlači i manipuliše“ nedavno dogovorenim sporazumom o prekidu vatre s palestinskim frakcijama otpora u Gazi.

„Izrael nije ispunio svoje obaveze - ni u količini ni u vrsti pomoći koja ulazi u Gazu, niti u zaustavljanju napada. Posrednici moraju preuzeti odgovornost“, rekao je.