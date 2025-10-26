Izrael koristi Gazu kao deponiju građevinskog otpada iz naselja

Izraelski kamioni koji pripadaju privatnoj kompaniji ulaze na palestinsku teritoriju natovareni građevinskim otpadom i krhotinama, izvijestile su u nedjelju dnevne novine Haaretz.

Vozila ulaze preko izraelskog prijelaza Kisufim u centralnoj Gazi i voze 200-300 metara, gdje "istovaraju svoj teret uz cestu, a ne na određenim odlagalištima", navodi se.

„Terenski komandanti su izdali instrukcije kojima se kamionima privatnih kompanija dozvoljava ulazak u Pojas Gaze i istovarivanje tereta gdje god smatraju prikladnim“, citirale su dnevne novine riječi sigurnosnih oficira.

Izraelska vojska je negirala da ima saznanja o ovom slučaju, bez zvaničnog komentara vojske.

U četvrtak je Vladina kancelarija za medije Gaze proglasila enklavu „zonom ekološke i strukturne katastrofe“.

Prema UN-u, Gaza je zatrpana pod više od 61 milion tona otpada. Očekuje se da će čišćenje trajati decenijama.

Sa tri četvrtine uništenih zgrada, procjenjuje se da će obnova Gaze koštati oko 70 milijardi dolara.

Sporazum o prekidu vatre stupio je na snagu 10. oktobra u Pojasu Gaze, na osnovu faznog plana koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump. Prva faza uključivala je oslobađanje izraelskih zarobljenika u zamjenu za palestinske zatvorenike.

Prema Vladinoj medijskoj kancelariji Gaze, Izrael je prekršio sporazum o prekidu vatre s palestinskim pokretom otpora Hamasom 80 puta od kada je primirje stupilo na snagu.

Izrael je ubio preko 68.519 ljudi i ranio više od 170.382 drugih u Gazi od oktobra 2023. godine, prema po