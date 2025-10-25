Iran: Hronična izraelska nekažnjivost mora se okončati

ICJ je 22. oktobra izdao pravno mišljenje, navodeći da je Izrael, kao okupaciona sila, obavezan da sarađuje s agencijama UN-a kako bi olakšao humanitarnu pomoć u Gazi. Istovremeno, Izrael je "također imao negativnu obavezu da ne ometa obezbjeđivanje ovih zaliha", saopćio je sud.

U objavi na X u subotu, Baghaei je rekao da mišljenje ICJ-a još jednom otkriva "neospornu istinu da izraelski režim i dalje predstavlja ogromnog prekršitelja svake norme međunarodnog humanitarnog prava".

Napomenuo je da je sud potvrdio obavezu Izraela da osigura osnovne potrebe Palestinaca koji žive pod njegovom okupacijom, uključujući zalihe neophodne za njihov opstanak, te naglasio da režim ne smije ometati obezbjeđivanje takvih zaliha.

Dodao je da je Međunarodni sud pravde podsjetio na zabranu korištenja izgladnjivanja kao metode ratovanja prema međunarodnom pravu.