Povratak ISIL-a u Siriju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 2025. godina svjedočila je značajnom porastu operacija i napada koje su izvele ćelije ISIL-a u područjima pod utjecajem SDF-a u Siriji.

Ova aktivnost bila je posebno očigledna u Raki i Hasaki, gdje se napadi ISIL-a u tim područjima često događaju, što pokazuje da je grupa i dalje u stanju da se kreće i iskoristi svaku sigurnosnu slabost kako bi se obnovila i izvela iznenadne napade.

Iako ISIL nije imao kopnenu kontrolu nad ovim područjima više od 7 godina, i dalje ima vojne i sigurnosne kapacitete koji mu omogućavaju izvođenje sporadičnih napada koji ugrožavaju stabilnost.

Metode napada ISIL-a bile su raznolike i uključuju bombaške napade, zasjede i atentate. Ovo potvrđuje da ISIL nije potpuno poražen i da pokušava ostati aktivan i efikasan na sirijskoj sigurnosnoj sceni.

Prema podacima Sirijske opservatorije za ljudska prava, ćelije ISIL-a su izvele 31 operaciju u regijama Raqqa i Hasakah od početka 2025. godine.