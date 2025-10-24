Četiri šehida u novim izraelskim zračnim napadima na Liban

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelski režim je jučer, u četvrtak, izveo niz zračnih napada na regije Bekaa i južni Liban, u onome što je postalo sedmični niz napada, što je rezultiralo šehidskom smrću četiri libanska državljanina.

Jučer poslijepodne, izraelski ratni avioni izveli su nekoliko napada oko grada Janta i oko grada Shamstar. Kao rezultat ovih napada, jedan građanin je poginuo u prvom, a drugi u drugom području.

Blizina projektila školi u gradu Shamstar uzrokovala je lomljenje stakla i povrede nekoliko učenika i nastavnika. Mnogi od njih su bili prestravljeni i šokirani, a neki su se onesvijestili.

U četvrtak navečer, neprijateljski ratni avioni izveli su još jedan napad na centar grada Arabsalima u regiji Al-Tuffah. Meta napada bila je prostorija u blizini zgrade općine, što je rezultiralo šehidskom smrću još dvoje građana; jedna od njih bila je starija žena po imenu Zainab Musa Haidar u osamdesetim godinama.

Napad je prouzrokovao veliku štetu okolnim kućama, a njegov udarni val osjetio se u nekoliko okolnih ulica.

Tokom dana, izraelski dronovi za nadzor letjeli su iznad neba južnog Libana, južnih predgrađa Bejruta, glavnog grada i regije Bekaa, patrolirajući iznad gradova i sela.