Tajna koju su palestinski zatvorenici u izraelskim zatvorima otkrili o nestalim Libancima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), puštanje grupe palestinskih zatvorenika u nedavnom sporazumu s Izraelom ponovo je dovelo u prvi plan slučaj libanskih zatvorenika i nestalih osoba.

Prema Al-Akhbaru, brojni pušteni na slobodu objavili su da su se sastali s libanskim zatvorenicima u zatvorima Ofer, Nafha, Ramleh i Aškelon koji su prethodno bili registrovani na listi nestalih osoba.

U nedostatku zvaničnih mjera libanske vlade, porodice zatvorenika su se same obratile oslobođenim Palestincima tražeći tragove o sudbini njihove djece. Izvještaji pokazuju da se najmanje trideset Libanaca još uvijek nalazi u izraelskim pritvorskim centrima.

Jedan primjer je Ali Tarhini, 19-godišnjak čiju je majku jedan od oslobođenih zatvorenika uvjerio da je živ i da pati od povreda zadobijenih tokom pritvora. Imena poput Hassana Qashqosha, Hadija i Alija Assafa, te Abdullaha Fahde također su među zatvorenicima identifikovanim nakon dugih perioda neaktivnosti.

Međutim, zvanične libanske institucije nisu efikasno reagovale.

Jedina opipljiva akcija koja je navodno poduzeta bila je dostavljanje spiska od 16 zatvorenika i 65 nestalih osoba od strane Javne sigurnosti, spiska koji je, uz nova svjedočenja, ojačao mogućnost da su neki od njih još uvijek živi.

Dok se iz izraelskih zatvora čuju nova imena, zvanična tišina se nastavlja.

