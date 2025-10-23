Škole na meti, dvije žrtve u masovnim izraelskim napadima na dolinu Bekaa u Libanu

Libanski mediji izvještavaju da su zračni napadi u četvrtak ciljali južne i istočne dijelove Libana, uključujući dolinu Bekaa i predgrađe Hermela, kao i grad Shmistar, gdje je u napadima oštećena škola.

Prema dopisnicima al-Manara i al-Mayadeena u tom području, najmanje dva civila su ubijena, a nekoliko drugih je povrijeđeno na periferiji Shmestara, gdje su izraelski ratni avioni izveli niz napada na okolne visoravni zapadno od Baalbeka.

U bombardiranju su također razbijeni prozori, pri čemu je povrijeđeno nekoliko učenika u dvije lokalne škole.

Ministarstvo obrazovanja i visokog obrazovanja Libana osudilo je izraelske napade u blizini srednjih škola Shmestar i Tariya u okrugu Baalbek.

Ministarstvo je pozvalo vlade širom svijeta da izvrše pritisak kako bi se zaustavila uporna izraelska agresija, naglašavajući da napadi ugrožavaju škole i civile, ostavljajući mučenike i ranjene, dok teroriziraju lokalne zajednice.

Odvojeno, al-Mayadeen je rekao da su izraelski napadi pogodili i periferiju Nabi Sheeta, blizu libanonsko-sirijske granice, kao dio tekućeg zračnog bombardiranja u istočnom Libanu.

Zvanična libanonska Nacionalna novinska agencija potvrdila je da su "izraelski ratni avioni izveli niz nasilnih napada na istočni planinski lanac" u regiji Bekaa blizu granice sa Sirijom.

Navodi se da su dva izraelska napada ciljala planinski lanac Hermel, u najsjevernijem dijelu Bekaa. Viralne slike prikazuju ogromne oblake dima koji se uzdižu iz planinskih područja u južnoj regiji.

Izraelski mediji tvrde da su napadi pogodili vojne lokacije koje pripadaju snagama Radwan libanskog pokreta otpora Hezbollaha. Dodaje se da je lokacija korištena za proizvodnju strateškog oružja.

Napadi označavaju još jedno kršenje sporazuma o prekidu vatre s Libanom koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine.

U srijedu je izraelski napad dronom u Ain Qani ubio jednog civila, dodajući još jedan napad nizu napada koji su u suprotnosti sa sporazumom o prekidu vatre između Libana i Izraela od 27. novembra 2024. godine.

Ponovljeni izraelski napadi, koji se protežu preko južnog Libana, doline Bekaa i južnog predgrađa Bejruta, rezultirali su desetinama žrtava i značajnom štetom na civilnoj infrastrukturi. Od prekida vatre, preko 270 libanonskih civila ubijeno je u izraelskim napadima.

2023. godine, izraelski režim je značajno eskalirao svoju smrtonosnu agresiju protiv zemlje kao odgovor na odlučne i uzastopne operacije solidarnosti Hezbolaha u podršci Pojasu Gaze, koji je bio meta genocidnog rata od strane Tel Aviva.

Udari bi eksponencijalno ciljali osjetljive i strateške lokacije širom okupiranih palestinskih teritorija i na kraju bi prisilili režim da pristane na sporazum o prekidu vatre s Hezbolahom u novembru prošle godine.

Šejh Naim Kasem, generalni sekretar libanskog pokreta otpora Hezbollaha, u komentarima u utorak je naglasio da stabilnost Libana zavisi od zaustavljanja izraelskih kršenja i agresije, te upozorio na to da Sjedinjene Države uvlače zemlju u takozvani program "Velikog Izraela" Tel Aviva.