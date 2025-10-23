Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Indonezija je čvrsto branila svoju odluku da spriječi izraelske gimnastičare da učestvuju na Svjetskom prvenstvu u gimnastici 2025. u Džakarti.

Erik Tohir, ministar sporta zemlje, objavio je da je ova akcija poduzeta radi održavanja javnog reda i pridržavanja indonezijskog ustava iz 1945. godine, koji naglašava podršku palestinskoj nezavisnosti. Odluka je donesena nakon što je Indonezija, najveća muslimanska zemlja na svijetu, odbila izdati vize izraelskim sportistima zbog izraelske okupacijske politike u Palestini.

Kao odgovor, Međunarodni olimpijski komitet (MOK) obustavio je sve razgovore o domaćinstvu Olimpijskih igara 2036. godine u Indoneziji i savjetovao međunarodnim federacijama da se suzdrže od održavanja sportskih događaja u zemlji. Tohir je na društvenim mrežama naglasio da se Indonezija pridržava principa održavanja sigurnosti, javnog reda i javnog interesa na svakom međunarodnom događaju, te je shodno tome spriječila izraelsku delegaciju da učestvuje na takmičenju.

Tohir je dodao da će Indonezija nastaviti igrati aktivnu ulogu u regionalnim i globalnim sportskim događajima, ali da neće praviti kompromise u pogledu svojih principa prema cionističkom režimu. Odluka je još jednom istakla napetost između anticionističke politike i pritiska međunarodnih sportskih tijela, te pokazuje odlučnost Džakarte da da prioritet palestinskom cilju u odnosu na interese domaćinstva globalnih događaja.